İstanbul26 °C

  1. HABERLER

  2. DENİZ ULAŞIMI

  3. İDO, 1 Mayıs'ta 74 ek sefer sunuyor
İDO, 1 Mayıs'ta 74 ek sefer sunuyor

İDO, 1 Mayıs'ta 74 ek sefer sunuyor

İDO 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Dayanışma günü tatil döneminde misafirlerine 74 ek sefer sunuyor.

A+A-

İDO, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Dayanışma günü tatil döneminin bayram tatili yoğunluğunda geçeceğini öngörerek oluşabilecek yoğunluklar için tedbirlerini aldı. İDO, özellikle tatil dönemlerinde tatilciler için yaptığı planlamalarla misafirlerine ek seferler sunmayı sürdürüyor. İDO, yüksek kalite hizmetini bu kez 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Dayanışma günü tatil dönemi için satışa açtığı 74 ek seferle devam ettiriyor. 

İDO, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü tatilinin Salı gününe gelmesi nedeniyle de, Cuma-Cumartesi gidiş, Salı dönüş olmak üzere deniz otobüsü, hızlı feribot ve ferrycat seferleri için aşağıda listelenen 74 ek seferi satışa açtı. 

İDO; Bandırma, Bursa, Yalova, Armutlu, Armutlu T.K., Marmara Adası ve Avşa Adası, Çınarcık, Esenköy lokasyonları için açılan ek seferlerle hızlı ve konforlu hizmet anlayışıyla tatilcileri trafik yoğunluğundan kurtarmayı hedeflerken, bir yandan da hesaplı seçenekler sunduğu kampanyalı biletlerin satışını sürdürüyor.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü tatili döneminin ek seferleri aşağıdaki tablodaki gibidir:

 

Tarih

Sefer Saati

Hat

Gemi tipi

1

27 Nisan 2018 Cuma

16:00

Yenikapı-Yalova

Deniz Otobüsü

2

27 Nisan 2018 Cuma

17:20

Yalova-Yenikapı

Deniz Otobüsü

3

27 Nisan 2018 Cuma

18:45

Yenikapı-Yalova

Deniz Otobüsü

4

27 Nisan 2018 Cuma

20:10

Yalova-Yenikapı

Deniz Otobüsü

5

27 Nisan 2018 Cuma

21:30

Yenikapı-Yalova

Deniz Otobüsü

6

27 Nisan 2018 Cuma

17:40/18:00

Kadıköy-Yenikapı-Armutlu T.K.-Armutlu-Bursa

Deniz Otobüsü

7

27 Nisan 2018 Cuma

13:50/14:10

Kadıköy-Yenikapı-Bursa

Deniz Otobüsü

8

27 Nisan 2018 Cuma

17:00

Bursa-Yenikapı-Kadıköy

Deniz Otobüsü

9

27 Nisan 2018 Cuma

19:10/19:30

Kadıköy-Yenikapı-Bursa

Deniz Otobüsü

10

27 Nisan 2018 Cuma

22:45

Yenikapı-Bursa

Hızlı Feribot

11

27 Nisan 2018 Cuma

22:45

Bursa-Yenikapı

Hızlı Feribot

12

27 Nisan 2018 Cuma

23:00

Pendik-Yalova

Ferrycat

13

27 Nisan 2018 Cuma

23:00

Yalova-Pendik

Ferrycat

14

27 Nisan 2018 Cuma

19:30

Yenikapı-Bandırma

Hızlı Feribot

15

27 Nisan 2018 Cuma

22:30

Bandırma-Yenikapı

Hızlı Feribot

16

28 Nisan 2018 Cumartesi

08:30

Yenikapı-Bandırma

Hızlı Feribot

17

28 Nisan 2018 Cumartesi

10:30

Bandırma-Yenikapı

Hızlı Feribot

18

28 Nisan 2018 Cumartesi

05:45

Yenikapı-Yalova

Ferrycat

19

28 Nisan 2018 Cumartesi

05:45

Yalova-Yenikapı

Ferrycat

20

28 Nisan 2018 Cumartesi

06:00

Pendik-Yalova

Ferrycat

21

28 Nisan 2018 Cumartesi

06:00

Yalova-Pendik

Ferrycat

22

28 Nisan 2018 Cumartesi

13:00

Pendik-Yalova

Ferrycat

23

28 Nisan 2018 Cumartesi

13:00

Yalova-Pendik

Ferrycat

24

28 Nisan 2018 Cumartesi

10:00

Yenikapı-Bursa

Hızlı Feribot

25

28 Nisan 2018 Cumartesi

15:15

Bursa-Yenikapı

Hızlı Feribot

26

28 Nisan 2018 Cumartesi

10:30

Yenikapı-Yalova

Deniz Otobüsü

27

28 Nisan 2018 Cumartesi

11:50

Yalova-Yenikapı

Deniz Otobüsü

28

28 Nisan 2018 Cumartesi

14:15

Yenikapı-Yalova

Deniz Otobüsü

29

28 Nisan 2018 Cumartesi

16:45

Yalova-Yenikapı

Deniz Otobüsü

30

28 Nisan 2018 Cumartesi

18:45

Yenikapı-Yalova

Deniz Otobüsü

31

28 Nisan 2018 Cumartesi

10:10/10:30

Kadıköy-Yenikapı/Armutlu-Armutlu T.K.-Bursa

Deniz Otobüsü

32

28 Nisan 2018 Cumartesi

09:00/09:30

Bostancı-Yenikapı/Marmara-Avşa

Deniz Otobüsü

33

28 Nisan 2018 Cumartesi

09:30/10:00

Bostancı-Yenikapı-Çınarcık-Esenköy

Deniz Otobüsü

34

29 Nisan 2018 Pazar

17:15

Yalova-Yenikapı

Deniz Otobüsü

35

29 Nisan 2018 Pazar

18:45

Yenikapı-Yalova

Deniz Otobüsü

36

29 Nisan 2018 Pazar

20:15

Yalova-Yenikapı

Deniz Otobüsü

37

1 Mayıs 2018 Salı

12:30

Yenikapı-Bursa

Hızlı Feribot

38

1 Mayıs 2018 Salı

12:00

Bursa-Yenikapı

Hızlı Feribot

39

1 Mayıs 2018 Salı

15:30

Yenikapı-Bursa

Hızlı Feribot

40

1 Mayıs 2018 Salı

15:15

Bursa-Yenikapı

Hızlı Feribot

41

1 Mayıs 2018 Salı

20:30

Yenikapı-Bursa

Hızlı Feribot

42

1 Mayıs 2018 Salı

20:30

Bursa-Yenikapı

Hızlı Feribot

43

1 Mayıs 2018 Salı

22:45

Yenikapı-Bursa

Hızlı Feribot

44

1 Mayıs 2018 Salı

22:45

Bursa-Yenikapı

Hızlı Feribot

45

1 Mayıs 2018 Salı

23:45

Yenikapı-Yalova

Ferrycat

46

1 Mayıs 2018 Salı

23:45

Yalova-Yenikapı

Ferrycat

47

1 Mayıs 2018 Salı

13:00

Pendik-Yalova

Ferrycat

48

1 Mayıs 2018 Salı

13:00

Yalova-Pendik

Ferrycat

49

1 Mayıs 2018 Salı

21:00

Pendik-Yalova

Ferrycat

50

1 Mayıs 2018 Salı

21:00

Yalova-Pendik

Ferrycat

51

1 Mayıs 2018 Salı

22:00

Pendik-Yalova

Ferrycat

52

1 Mayıs 2018 Salı

22:00

Yalova-Pendik

Ferrycat

53

1 Mayıs 2018 Salı

23:00

Pendik-Yalova

Ferrycat

54

1 Mayıs 2018 Salı

23:00

Yalova-Pendik

Ferrycat

55

1 Mayıs 2018 Salı

23:59

Pendik-Yalova

Ferrycat

56

1 Mayıs 2018 Salı

23:59

Yalova-Pendik

Ferrycat

57

1 Mayıs 2018 Salı

14:00

Bursa-Armutlu-Armutlu T.K./Yenikapı-Kadıköy

Deniz Otobüsü

58

1 Mayıs 2018 Salı

17:00

Bursa-Armutlu-Armutlu T.K./Yenikapı-Kadıköy

Deniz Otobüsü

59

1 Mayıs 2018 Salı

16:00/16:30

Avşa-Marmara/Yenikapı-Bostancı

Deniz Otobüsü

60

1 Mayıs 2018 Salı

13:00/13:30

Esenköy-Çınarcık/Yenikapı-Bostancı

Deniz Otobüsü

61

1 Mayıs 2018 Salı

15:15/15:45

Bostancı-Yenikapı-Çınarcık-Esenköy

Deniz Otobüsü

62

1 Mayıs 2018 Salı

17:30/18:00

Esenköy-Çınarcık/Yenikapı-Bostancı

Deniz Otobüsü

63

1 Mayıs 2018 Salı

15:15

Yalova-Yenikapı

Deniz Otobüsü

64

1 Mayıs 2018 Salı

16:45

Yenikapı-Yalova

Deniz Otobüsü

65

1 Mayıs 2018 Salı

18:15

Yalova-Yenikapı

Deniz Otobüsü

66

1 Mayıs 2018 Salı

19:35

Yenikapı-Yalova

Deniz Otobüsü

67

1 Mayıs 2018 Salı

21:15

Yalova-Yenikapı

Deniz Otobüsü

68

1 Mayıs 2018 Salı

19:00

Bursa-Yenikapı-Kadıköy

Deniz Otobüsü

69

1 Mayıs 2018 Salı

12:00

Yenikapı-Bandırma

Hızlı Feribot

70

1 Mayıs 2018 Salı

12:00

Bandırma-Yenikapı

Hızlı Feribot

71

1 Mayıs 2018 Salı

15:00

Yenikapı-Bandırma

Hızlı Feribot

72

1 Mayıs 2018 Salı

15:00

Bandırma-Yenikapı

Hızlı Feribot

73

1 Mayıs 2018 Salı

18:00

Yenikapı-Bandırma

Hızlı Feribot

74

1 Mayıs 2018 Salı

21:00

Bandırma-Yenikapı

Hızlı Feribot

 

 

Bu haber toplam 103 defa okunmuştur
Etiketler : , , , , , , , , , , , , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.