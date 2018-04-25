İDO, 1 Mayıs'ta 74 ek sefer sunuyor

İDO, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Dayanışma günü tatil döneminin bayram tatili yoğunluğunda geçeceğini öngörerek oluşabilecek yoğunluklar için tedbirlerini aldı. İDO, özellikle tatil dönemlerinde tatilciler için yaptığı planlamalarla misafirlerine ek seferler sunmayı sürdürüyor. İDO, yüksek kalite hizmetini bu kez 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Dayanışma günü tatil dönemi için satışa açtığı 74 ek seferle devam ettiriyor.

İDO, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü tatilinin Salı gününe gelmesi nedeniyle de, Cuma-Cumartesi gidiş, Salı dönüş olmak üzere deniz otobüsü, hızlı feribot ve ferrycat seferleri için aşağıda listelenen 74 ek seferi satışa açtı.

İDO; Bandırma, Bursa, Yalova, Armutlu, Armutlu T.K., Marmara Adası ve Avşa Adası, Çınarcık, Esenköy lokasyonları için açılan ek seferlerle hızlı ve konforlu hizmet anlayışıyla tatilcileri trafik yoğunluğundan kurtarmayı hedeflerken, bir yandan da hesaplı seçenekler sunduğu kampanyalı biletlerin satışını sürdürüyor.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü tatili döneminin ek seferleri aşağıdaki tablodaki gibidir: