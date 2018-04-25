İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na ziyaret

İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın yeni başkanı Tamer Kıran, beraberindeki yeni Yönetim Kurulu ile birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Tamer Kıran liderliğindeki yeni yönetime çalışmalarında başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini paylaştı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun, denizcilik sektörüne olan ilgisini çok iyi bildiklerini belirten İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran ise, ziyaret sonrasında; “Önümüzdeki 4 yıllık dönemde de bu desteği kendisinden görmek umuduyla güzel bir toplantı yaptık. Kendisinin gösterdiği yakınlık ve misafirperverlik için çok teşekkür ediyorum” dedi.













Vira Haber

