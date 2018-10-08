İDO 2019’da dümeni komşuya kırıyor

Yakaşık 7 yıl önce 861 milyon dolara özelleştirilen İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), son dönemde sefer sayılarını düşürmesiyle gündeme geliyor. Özellikle Bostancı-Beşiktaş, Bostancı-Yenikapı, Yenikapı-Bandırma hatlarında yaşanan gelişmeler vatandaşların da tepkisini çekiyor. 2011-2018 yılları arasında Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü’nün açılması ve Pendik-Yalova hattında rekabetin kızışmasıyla İDO’nun yeni projelere yöneldiğini anlatan Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Rıza Bozantı, “En önemli maliyet kalemimiz olan yakıt ve bakım giderlerimiz döviz kurlarına bağlı olarak giderek artıyorken gelir kalemlerimiz faaliyet alanımız nedeniyle sadece Türk Lirası olarak elde ettiğimiz kazanımlardan oluşuyor. Yunan Adaları ile başlayacağımız gerçek dış hat operasyonları ile bu artan gider artışları dezavantajını dengelemeyi hedefliyoruz” dedi.

20 MİLYON LİRA KİRA

İDO’nun özelleştirme sürecini hatırlatan Bozantı şu bilgileri verdi: “Bu özelleştirme bedelinin dışında İDO, şirketin 100 milyon dolarlık kredisini de üstlenmişti. Bu kredi Ağustos 2017’de kapandı. Özelleştirme sırasında o günkü kurla yaklaşık 1 milyar 250 milyon TL olan kredi borcu, dolardaki yükselişe bağlı olarak 1 milyar 787 milyon TL düzeyine geldi. İDO, özelleştirme sonrası Aralık 2017 itibariyle 349.4 milyon dolarlık anapara kredi geri ödemesi yaptı. Tüm bunların yanında İDO, İBB’ye 2011 yılından itibaren kendisi tarafından işletilen iskeleler, hatlar ve gemiler için her yıl yaklaşık 20 milyon TL kira ödüyor. Gerek döviz kurundaki dalgalanmalar, dolar ve petrol fiyatlarındaki küresel yükseliş sonucu artan maliyetler, gerekse Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü gibi hayata geçen büyük projelerle rekabet İDO’nun gelirlerinde alışık olduğu yükseliş seyrini olumsuz etkiledi.”

Eskihisar-Tavşanlı ve Sirkeci-Harem hattında da özelleştirme sonrası birçok gelişme yaşandığına dikkat çeken Necmi Rıza Bozantı, şöyle konuştu: “Negmar’ın ihalesiz ve giriş ücreti ödemeden Eskihisar-Tavşanlı hattı arasında İstanbul Lines adı altında taşımacılık yapması, İDO tarafından davaya konu edilmişti. Hem ihalesiz işletme hakkı veren Kocaeli Belediyesi’ne hem de Negmar’a 2013 yılında dava açılmıştı. Dava sonucu mahkemece Narlı Feribotun haksız rekabetinin men’i kararı verilmiş olup Yargıtay karar düzeltme süreci halen devam etmekte. İDO’nun yine bu kapsamda Narlı Feribot İşletmeciliği AŞ aleyhine açmış olduğu tazminat davası da halen İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde devam etmekte. Yıllardır Sirkeci-Harem araba vapuru hattı kamyon vs. gibi ağır tonajlı araçlara da hizmet veriyordu. Ağır vasıtaların Sirkeci-Harem hattını kullanmasının yasaklanması ve yalnızca Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü kullanma zorunluluğu İDO’yu zor durumda bıraktı.”

Kaynak: Hürriyet

Vira Haber