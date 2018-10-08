GEMİMO Denizcilik Eğitim Çalıştayı düzenleyecek
GEMİMO Denizcilik Eğitim Çalıştayı'nda denizcilik eğitim ve öğretimini tartışılacak.
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TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası ve İTÜ Denizcilik Fakültesi işbirliği ile, 7 Kasım 2018 Çarşamba günü İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek.
GEMİMO Denizcilik Eğitim Çalıştayı'nda, mevcut eğitim durumunun ve gerekli geliştirmelerin üç farklı panelde üç farklı bakış açısıyla değerlendirileceği “Denizcilik Eğitim Çalıştayı” nda denizcilik eğitim ve öğretim masaya yatırılacak.
Program
09:30-10:00 Kayıt
10:00-11:00 Açılış Konuşması
11:00-12:30 Panel 1: İdari Paydaşlar
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-15:15 Panel 2: Gemi İşletmeleri
15:15:15:30 Çay-Kahve Molası
15:30-17:00 Panel 3: Denizcilik Eğitim Kurumları
Vira Haber
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Etiketler : GEMİMO, Denizcilik Eğitim Çalıştayı, TMMOB
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