GEMİMO Denizcilik Eğitim Çalıştayı düzenleyecek

TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası ve İTÜ Denizcilik Fakültesi işbirliği ile, 7 Kasım 2018 Çarşamba günü İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek.

GEMİMO Denizcilik Eğitim Çalıştayı'nda, mevcut eğitim durumunun ve gerekli geliştirmelerin üç farklı panelde üç farklı bakış açısıyla değerlendirileceği “Denizcilik Eğitim Çalıştayı” nda denizcilik eğitim ve öğretim masaya yatırılacak.

Program



09:30-10:00 Kayıt

10:00-11:00 Açılış Konuşması

11:00-12:30 Panel 1: İdari Paydaşlar

12:30-13:30 Öğle Yemeği

13:30-15:15 Panel 2: Gemi İşletmeleri

15:15:15:30 Çay-Kahve Molası

15:30-17:00 Panel 3: Denizcilik Eğitim Kurumları

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