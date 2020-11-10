İstanbul17 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. İDO, Atamıza Saygı ve Özlemle Denizde de Hayatı 2 Dakikalığına Durdurdu
İDO, Atamıza Saygı ve Özlemle Denizde de Hayatı 2 Dakikalığına Durdurdu

İDO, Atamıza Saygı ve Özlemle Denizde de Hayatı 2 Dakikalığına Durdurdu

İDO, Cumhuriyeti'mizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı dolayısıyla saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte Atamıza saygı duruşu için denizde de hayatı 2 dakikalığına durdurdu.

A+A-

İDO, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82. yılı dolayısıyla saat 9.05’te sirenlerin çalmasıyla birlikte Atamıza saygı duruşu için denizde de hayatı 2 dakikalığına durdurdu. Yurt genelinde vatandaşların saygı duruşuna geçtiği 9.05’te İDO, Atatürk’ün saygıyla ve özlemle anıldığı anlara seferdeki tüm gemileriyle eşlik etti.

Vira Haber

Bu haber toplam 39 defa okunmuştur
Etiketler : , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.