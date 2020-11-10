İDO, Atamıza Saygı ve Özlemle Denizde de Hayatı 2 Dakikalığına Durdurdu
İDO, Cumhuriyeti'mizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı dolayısıyla saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte Atamıza saygı duruşu için denizde de hayatı 2 dakikalığına durdurdu.
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İDO, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82. yılı dolayısıyla saat 9.05’te sirenlerin çalmasıyla birlikte Atamıza saygı duruşu için denizde de hayatı 2 dakikalığına durdurdu. Yurt genelinde vatandaşların saygı duruşuna geçtiği 9.05’te İDO, Atatürk’ün saygıyla ve özlemle anıldığı anlara seferdeki tüm gemileriyle eşlik etti.
Vira Haber
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Etiketler : ido, 10 kasım, mustafa kemal atatürk
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