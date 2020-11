Suyun Altında Atatürk'e Saygı Duruşu

17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan Marmara Depremi’nde 72 saatten fazla kalan ve iki bacağını kaybetmesine rağmen yaşama sevincini kaybetmeyen Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Ufuk Koçak, kurucu liderimiz Atatürk’ü suyun altında andı. Antalya’nın Kaş ilçesinde suyun 10 metre altına indirilen Atatürk posteri önünde saygı duruşunda bulunan doğa sporcusu Koçak’a, serbest dalıcı ve milli sporcu Birgül Erken, dalış eğitmenleri Öztan Sönmez ve Erhan Onat eşlik etti.

Sınırsız adlı kitabıyla hayat hikayesini ve yaşam direncini anlatan Ufuk koçak, “Nefesimi büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti için tuttum. Atamızı her ortamda hatta her şartta saygı ve minnetle anmak yaşadığımız cumhuriyete sorumluluğumuzdur. Hayatın her katmanında hatırlanmak ölümsüz olmaktır. Mustafa Kemal Atatürk’te ölümsüz bir lider olarak yüreklerimizdeki yerini koruyor” dedi.

Vira Haber