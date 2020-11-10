TAB'dan WEBINAR: "Makine ve Tekne Hasarlarına Derinlemesine Bakış"

Türk Armatör Birliği Mükemmeliyet Merkezi, İMEAK Deniz Ticaret Odası ana sponsorluğunda "Makine ve Tekne Hasarlarına Derinlemesine Bakış" başlıklı bir WEBINAR düzenliyor. The Swedish Club’ın teknik baş danışmanı Peter Stalberg ile bölge müdürü Johan Kahlmeter’in konuşmacı olarak katılacağı toplantıda Türkçeye simültane çeviri de yapılacak.

WEBINAR "Makine ve Tekne Hasarlarına Derinlemesine Bakış" başlığı altında 13 Kasım 2020 Cuma günü saat 14.00'da Swedish Club işbirliğiyle gerçekleştirilecek. Webinar daha çok Loss & Prevention kapsamında makine hasarlarına odaklanacak ve yeni yakıta geçiş sonrasında oluşan durumları analiz edecektir. Bu çerçevede aşağıdaki konular ele alınacak:

- Makine ve Tekne Hasarlarına istatiksel bakış

- Makine hasarları (Ana ve yardımcı makineler)

- Hasar sıklıkları, maliyet, hasarların sebepleri ve loss & prevention tavsiyeleri vb.

- Olay Analizi. Derinlemesine analiz ve loss & prevention tavsiyeleri.

- Yakıtlarda yaşanan olaylar

Etkinlikte ayrıca TAB Mükemmeliyet Merkezi İcra Kurulu Üyelerinden teknik yorumda bulunacak kişiler de yer alacak. Şirket teknik personeli ve izinde bulunan zabit ve diğer teknik gemi adamları için düzenlenen etkinliğe ayrıca diğer hizmet sektörlerinden de katılım sağlanabilecek.

Aşağıdaki link üzerinden WEBINAR’a ücretsiz kayıt olunabilir.

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_yqs61CXBQA67h2r51cS16Q

Vira Haber