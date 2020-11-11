Teos Marina’da Yenilenme Süreci Başladı

Teos Marina, üretim süresi 4-6 hafta sürecek yeni iskeleler hariç olmak üzere Kasım sonuna kadar tüm hizmetleriyle eski günlerine dönmeyi hedefliyor.

Teos Marina’da deprem nedeniyle binalarda hasar oluşmazken, tsunami nedeniyle teknelerde büyük hasarlar oluştuğunu belirten Teos Marina Genel Müdürü Faruk Günlü, “30 Ekim 2020 tarihinde merkez üssü Ege Denizi Seferihisar açıkları olan 6.6 şiddetinde depremin ardından, Akdeniz çanağında görülmemiş bir tsunami felaketi yaşandı. Teos Marina’da deprem nedeniyle binalarda hiçbir hasar oluşmazken, dakikalar içinde medyana gelen önce deniz seviyesinin çekilmesi, ardından yükselip yaklaşık 4 metrelik gel gitlerin etkisiyle oluşan şiddetli akıntıyla denizin taşması sırasında iskeleler ve teknelerde hasarlar oluştu. Afetin boyutları göz önüne alındığında, Teos Marina personeli, tekne sahipleri ve misafirlerinde can kaybı ya da en ufak bir yaralanma olmaması en büyük tesellimizdir. Sığacık ve İzmir’de hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı diliyor, en kısa sürede yaralarımızı sarmayı umuyoruz” dedi.

Üretim süresi 4-6 hafta sürecek yeni iskeleler hariç olmak üzere Kasım sonuna kadar tüm hizmetleriyle eski günlerine dönmeyi hedeflediklerini belirten Günlü, “Akdeniz çanağında emsali görülmemiş felaketin yaralarını; ortak akılla alınan hızlı kararlarla krizi yöneterek sarmaya çalışıyoruz. Teos Marina’da yenilenme süreci hızla başladı. Gelişmeleri sık sık sosyal medya hesaplarından yaptığımız canlı yayınlarla tüm şeffaflığı ile paylaşıyoruz. Yeni iskelelerin imalatı ve teknik donanımların yenilenmesi ile tekne bağlama alanları kıyı yapıları mühendislerin, bilim insanlarının önerileri ve Ulaştırma Bakanlığı’nın standartlarına göre yenilenerek hizmet vermeye devam edecek.” dedi.

TEOS MARİNA’YI EVİ OLARAK GÖREN TÜM DENİZCİLERE KAPIMIZ AÇIK

Teos Marina’nın Sığacık’ın kalbi ve ilçenin en büyük deniz turizm işletmesi olma özelliğiyle bölge turizminin dinamosu olmaya devam edeceğini ifade eden Günlü, “Deprem sonrası bir haftada sektördeki paydaşlarımızın desteği ve ekibimle çok hızlı yol aldık. Marina içerisinde denizde ve karada konaklama alanları oluşturduk. Tüm ekip gece gündüz çalışarak iyileşme ve yeniden yapılanma süreci içindeyiz. Teos Marina’yı evi olarak gören tüm denizcilere kapımız açık. Yuvanıza geri dönebilirsiniz” çağrısı yaptı.

TÜM MARİNALAR TEKNELERE KUCAK AÇTI

Deprem sonrası enkazın kaldırılmasında sadece denizciler arasında görülebilecek mükemmel bir dayanışma örneği sergilendiğine dikkat çeken Günlü “İlk şoku atlattıktan sonra muazzam bir dayanışma ve iş birliği ile afetin yaraları sarılmaya başlandı. Birçok marinadan, bölgedeki denizcilerden yardıma gelenlerle bir kurtarma ekibi oluşturuldu. Enkaz kaldırma ve yeniden yapılanma sürecinde tüm marinalar teknelere kucak açtı. Bu kötü günümüzde bizimle birlikte olan, desteğini esirgemeyen herkese müteşekkiriz. Denizci olmak işte bu” dedi.

Vira Haber