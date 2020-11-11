Yelkenliler Boğazı Renklendirmeye Hazırlanıyor…
Her yıl boğazda görsel bir şölene dönüşen ’BAU Bosphorus Sailing Cup’, onlarca yelkenlinin katılımıyla start alıyor.
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İstanbul'un kalbinde yer alan kampüsü ile birbirinden önemli birçok etkinliğe imza atan Bahçeşehir Üniversitesi, BAU Bosphorus Sailing Cup'a 8. kez ev sahipliği yapıyor.
Bahçeşehir Üniversitesi tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen BAU Bosphorus Sailing Cup, Asya ve Avrupa kıtalarının buluşma noktası olan İstanbul Boğazı’nda onlarca yelkenliye ev sahipliği yapacak. 14 Kasım Cumartesi günü BAU Beşiktaş Güney Kampüsü önünden kalkan yelkenliler, Anadolu Hisarı’ndan dönüş alarak yarışı Beşiktaş’ta bitirecek.
Vira Haber
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