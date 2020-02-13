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İDO biletleri aşka geldi!

İDO biletleri aşka geldi!

İDO sevgililer gününe özel Dış Hat Deniz Otobüsleri ve Hızlı Feribot seferlerinde 2. kişiye aynı seferde yüzde 50 indirim sağlayacak

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İDO, misafirlerine “Sevgililer Günü” kapsamında 14- 15- 16 Şubat tarihli seferlerde biletli hatlara özel kampanya sunuyor. 14-15-16 Şubat 2020 tarihli tüm biletli hat seferlerinde İDO web sitesi ve uygulamasından yapılan alımlarda 2. kişiye %50 indirim uygulamasıyla “sevdiğinize yarı fiyatına bilet” hediye ediyor.

İDO, misafirlerine sunduğu avantajlı kampanyalarını sürdürürken “Sevgililer Günü”’nü unutmadı. 14-15- 16 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek kampanya ile İDO’nun Sea&Miles üyesi misafirleri sevdiklerinin biletini yarı fiyatına alacak. İDO kampanya tarihlerinde İDO Dış Hat Deniz Otobüsleri ve Hızlı Feribot seferlerinde 2. kişiye aynı seferde %50 indirim sağlayacak indirim kodu vererek “sevdiğinize yarı fiyatına bilet” hediye ediyor. Kampanya şartları ile ilgili detaylı bilgiye İDO kurumsal web adreslerinden ve https://www.ido.com.tr/kampanya/sevgililer-gunu sayfasından ulaşılabilir.

Vira Haber

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