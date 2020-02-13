Rus askeri gemi Çanakkale’den geçti
Rus Donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
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Boğaz geçişi sırasında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibinin botla refakat ettiği Marmara Denizi yönünden gelen 158 borda numaralı "Ceasar Kunikov" isimli askeri gemi, bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı.
Rus donanmasına ait askeri gemi, Ege Denizi’ne doğru seyrini sürdürdü.
Vira Haber
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