İDO, BUDO ve Şehir Hatlarının Bazı Seferleri İptal Edildi
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve Şehir Hatları, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla saat 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.
Şehir Hatları ise tipi nedeniyle Kabataş-Adalar seferleri hariç diğer seferlerin yapılamadığını duyurdu.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla 07:00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 14:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 15:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 15:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 16:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya), 17:45 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.
Vira Haber
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