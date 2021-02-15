Akdeniz’i Kirleten 26 Gemiye 44.5 Milyon TL Ceza Kesildi

Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz’i korumak adına sürdürdüğü deniz denetimlerini drone ile güçlendirdi. Drone ile denetimlere devam eden Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, daha hızlı, etkin ve geniş bir alanda denetim yapabiliyor. Son olarak Çamlıbel Balıkçı Barınağı’nda yapılan kalkışla geniş bir alanda denetim yapan drone, limanda bulunan deniz araçlarının atık bırakıp bırakmadığını kontrol etti. Hem drone aracılığıyla hem de teknelerle denetime tabi tutulduktan sonra atık bıraktığı tespit edilen deniz araçlarına idari para cezası uygulanıyor. Bu kapsamda 490 denetimde 26 gemiye 44 milyon 464 bin TL cezai işlem uygulandı.

Büyükşehir Belediyesi’nin satın aldığı son teknolojik özelliklere sahip drone, yaklaşık 7 kilometre çapında uçma kabiliyeti ile havada 30 dakika kalabiliyor. Cihazın 5 set yedek batarya ile havada kalma süresi 3 saate kadar çıkıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin deniz denetim yetki sahası karadan 3 mil açık denize kadar olmasıyla birlikte, cihazın teknik özellikleri bu sahayı komple görüntüleme ve denetimini yapma olanağı sağlıyor. Üzerindeki kameralar gece görüş ve kızıl ötesi ile görüntü kaydetme olanağı tanıyor. Cihazın en önemli özelliklerinden birisi de kamerasının objeleri takip özelliğinin bulunması.

Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz’in ve ekosistemin korunmasını sağlayarak, vatandaşların kıyı şeridinin her noktasından denize girilebilmesini amaçlıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, bu hedef çerçevesinde 2019 yılının Nisan ayından bu yana denetim araçlarıyla gerçekleştirdiği 490 denetimde, 26 gemiye idari yaptırım uygulayarak 44 milyon 464 bin 257 lira cezai işlem uyguladı.

Drone ile yapılan denetimlere katılan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bülent Halisdemir, denetimleri daha kapsamlı bir şekilde yapmak için drone alımına gittiklerini ifade ederek, “Daha hızlı hareket edebilmek, daha kısa sürede uzun mesafelere gidebilmek için drone ile denetimleri başlattık. Drone ile açıktaki gemiler olmak üzere limana yanaşmış gemilerin yasa dışı bırakılan atık sularının kontrolünü yapıyoruz. Atık su bıraktığını tespit ettiğimiz deniz araçlarına deniz denetim teknemizle hızlıca ulaşarak, numune alıyoruz. Bu numuneyi akredite laboratuvarlara analize gönderiyoruz. Eğer kirletici bir etki varsa idari para cezası uyguluyoruz” dedi.

Drone’un7 kilometre alanı çok hızlı bir şekilde tarayabildiğini, bununda denetimi çok daha kapsamlı bir hale getirdiğini ifade eden Halisdemir, “Üzerindeki piller yarım saat havada kalmasını sağlıyor ve üzerinde özel bir kamera sistemimiz var. Bu kamera sistemimizin zoom özelliği var, yani birkaç kilometre öteden dahi zoom yaparak deniz aracının kirlilik yaratıp yaratmadığını görebiliyor. Cihazımızda gece görüşü var. Dolayısıyla gece denetimleri de yapacağız” ifadelerine yer verdi.

Mersin Limanı’na yaklaşan ve yanaşan tüm gemilere denetim olduğunu bildirdiklerini belirten Halisdemir, şunları söyledi:

“Biz ceza yazmak istemiyoruz. Biz denizlerimizin daha temiz ve girilebilir olması için mücadele ediyoruz. Başkanımız bu konuda çok kararlı. Her yerden denize girebilme ilkesini önümüzdeki yıllara yaymak istiyoruz. Şu an bulunduğumuz Çamlıbel Balıkçı Barınağı’ndan da denize girilebilsin istiyoruz. O yüzden denizin kirliliğini engelleyecek her türlü teknolojik gelişmeleri uygulayacağız. Denizlerimizi temiz tutmak için elimizden gelen tüm mücadeleyi sağlayacağız. Drone bu noktada bize hem hız hem de daha etkin mücadele yöntemi kazandırıyor. Önümüzdeki günlerde caydırıcılığın artacağını düşünüyoruz. Amacımız atılmış, kirletilmiş bir şeyi tespit edip ceza yazmak değil, kirletilmemesini sağlamak.”

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nda Deniz Kirliliği Denetçisi olarak görev yapan Levent Günay, denetim işlem sürecini anlatarak, “Mersin Limanı ve çevresinde her gün yaptığımız rutin denetimlerde teknemizle açılıyoruz. İki tane denetim, bir tane deniz yüzeyini temizleyen teknemiz var. Deniz denetim teknemizle açıldığımız zaman gemilerin etrafındaki atık suları kontrol ediyoruz. Atık suların da kirli olduğunu hissedersek teknemizle yanaşıyoruz ve numune alıyoruz. Numunelerimizi analize göndermek üzere mühürlüyoruz. Birbirleri ile karşılaştırılması için kirli sudan ve temiz deniz suyundan bir numune alıyoruz. Analiz sonucu kirli çıkarsa biz o gemiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın vermiş olduğu tarifeye göre cezai işlem uyguluyoruz ve gemi o cezasını yatırmadan biz limandan o gemiyi bırakmıyoruz. Gemiyi seferden men ediyoruz. Alınan numuneler, akreditasyonu alınmış analiz laboratuvarlarında analiz ediliyor” dedi.

Vira Haber