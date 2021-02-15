Hopaport 2020 Hedefini Kendi İşlem Hacminin Rekorunu Kırarak Kapattı

Ülkemizin ve Bölgemizin önemli limanları arasına girmeyi başaran HOPAPORT 2020 yılı liman hareket bilgilerini kamuoyu ile paylaştı..

Ocak-Aralık döneminde HOPAPORT toplam 200 gemiye ev sahipliği yaparken toplamda 948.713 ton yük elleçlemeyi başardı ve bu rakamla önüne koyduğu 1 milyon ton hedefini Pandemi koşullarından dolayı az bir farkla kaçırdı.

Liman tarihinde en yüksek elleçleme rakamına ulaşarak kendi rekorunu kırmayı başararak, bu başarı da HOPAPORT olarak önüne koyduğu ürün çeşitliliğini artırma projesinin bir sonucu olduğunu söyleyen Genel Müdür Meriç Burçin Özer, 2020 yılında 18 değişik kalemde ürün elleçlediklerini, 2021 yılında bu rakamı 25’e kadar yükseltme anlamında çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini söyledi. 12 aylık dönemde liman tarihinin en yüksek elleçleme rakamına Haziran ayında 111.546 ton ile ulaştı. Temmuz ayında bu rakam 107.914 ton oldu.

HOPAPORT Liman sahasındaki tüm terminallerde ciddi bir masraf edilerek yangın söndürme sistemlerinin yenilenmesine paralel, Tank terminali de bulunan tüm tanklar yeniden bakımdan geçirilerek söndürme sistemleri de komple yenilendi. Bu çalışmalara paralel tank terminali Haziran ayı içinde 23 bin ton motorin getirilerek tanklara alınması liman açısından oldukça önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

Çimento Terminali ve Tahıl Terminalinde bulunan silolarında komple olarak kullanıldığı ve dolu olduğu açıklanırken, liman sahasında bulunan tüm kapalı ambarlarında kullanıldığı bilgisi verildi.

HOPAPORT’un yeni projelerinden olan ve 2021 yıllında hizmete sokulması planlanan LPG terminalinde tüm izinlerin alındığı ve İhtisas gümrüklü limanlar arasına Hopa Limanının da alındığı açıklandı.

HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin Özer yılın ilk 6 ayında hedeflerine ulaştıklarını, ikinci 6 ayda da asıl hedef olan toplamda 1 milyon ton yük elleçleme rakamlarına Pandemi koşullarından dolayı az bir rakamla kaçırdıklarını ifade etti. Özer buna rağmen 2020 yılında ulaştıkları bu elleçleme rakamı ile kendi rekorunu kırmayı da başardığını söyledi. Temel hedeflerinin ürün çeşitliliğini artırarak limandaki genel haraketliliği sürekli kılmak olduğunu söyleyerek 2021 yılında önlerine koydukları 1 milyon ton yük elleçleme hedefini artırarak sürdüreceklerini ifade etti.

Genel Müdür Özer, Ülkemizin Dünya ülkeleri gibi ciddi bir salgın tehdidi altında bulunduğunu, alınan tedbirlerle salgınında önemli sayılabilecek oranda önüne geçilebildiğini, ancak son aylarda yaşanan ikinci dalga salgına karşı HOPAPORT olarakta gerekli tüm tedbirleri aldıklarını ifade ederek “Bu şartlar altında HOPAPORT’un iş haraketliliğini artırmayı başarmasının çok önemli olduğunu ifade etmek isterim. Bunda Lojistik departmanımızın gayretli çalışmaları, diğer departmanlarımızın da bu çalışmaya azami desteği vermesi başarıyı da beraberinde getirmektedir.

HOPAPORT olarak paydaşlarımızla koordineli çalışmanın da bu başarı da önemli olduğunu düşünüyorum. Hopa TSO’nun çalışmalarımıza verdiği moral destek ve özellikle S.S Hopa Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi başkan ve yönetimi ile tüm şoför dostlarımızın bu süreçte koordineli ve özverili çaba ve çalışmalarında bizler açısından teşekküre layıktır. HOPAPORT’un çalışması demek zincirleme bir halka olan nakliyecisinden oteline, lokantasından taksicisine, konfeksiyonunda berber esnafına, nalburundan komisyoncusuna, gümrük işleri yapan arkadaşlarımıza kadar çok çeşitli alanlarda iş haraketliliğine katkı sunmaktadır. 100’un üzerinde çalışanımızla ve bu çalışanlarımızın aileleri ve çocuklarını da düşünürsek istihdama da ciddi katkı sunmaya çalışıyoruz. Genel olarak düşünüldüğünde Ülkemiz, Bölgemiz, İlimiz ve Hopa’mız ekonomisine katkı sunma adına yorulmadan, sürekli üretme adına mesai arkadaşlarımızla çalışarak bu başarıyı yakaladık ve hedefimize de bu düşüncelerle ulaşacağız” dedi.

Vira Haber