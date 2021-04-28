İDO Bugün ve Yarın İçin Sefer Sayılarını Artırdı

Seferlerde tüm yolcular için HES kodu zorunluluğu devam ederken, terminallerde HES kodunun yolcuya ait olup olmadığı kimliklerle kontrol edilecek.

İDO, misafirleri için 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde "tam kapanma” öncesinde bugün ve yarın için ek seferlerle sefer sayısını artırdı. İDO, tam kapanma nedeniyle 30 Nisan- 16 Mayıs tarihlerinde biletli hatlarda ve Sirkeci-Harem hattında sefer gerçekleştiremeyecek.

Kapanma döneminde yalnızca Eskihisar-Topçular hattında lojistik firmalarının ihtiyaçları doğrultusunda seferlerini gerçekleştirmeye devam edecek. Kapanma süreci boyunca şehirlerarası seyahat izini olan araçlar da İDO ile seyahat edebilecek.

Tüm yolcular için HES kodu zorunluluğu devam ederken, HES kodu olmadan bilet almanın mümkün olmayacak. Tedbir ve önlemler çerçevesinde İDO’nun tüm terminallerinde HES kodunun yolcuya ait olup olmadığını kimliklerle eşleştirilerek kontrol ediliyor.

İDO sefer saatlerimizle ilgili www.ido.com.tr, İDO Mobil Uygulama ve terminallerimizde yer alan satış noktalarından detaylı bilgi alabilirsiniz. Biletlerinizi www.ido.com.tr adresinden, İDO gişelerinden, 0850 222 44 36 no’lu İDO çağrı merkezinden, İDO acente noktalarından ya da İDO mobil uygulamasından faydalanarak elde edebilirsiniz.

Vira Haber