TCG Kızılırmak ve TCG Yeşilırmak Römorkörleri Törenle Hizmete Girdi

TCG KIZILIRMAK ve TCG YEŞİLIRMAK Römorkörleri, 21 Nisan’da Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığında icra edilen törenle hizmete girdi.

Türk Loydu Askeri Gemi Klaslama Kuralları'na göre Tuzla DEARSAN Tersanesi tarafından dokuz ayda inşa edilen 34 metre uzunluk ve 13,5 metre genişliğe sahip dizel motorlu römorkörlerin azami hızının saatte 13 deniz mili olduğu aktarıldı.

Ayrıca her iki römorkörün pruvada 74 ton, pupada 85 ton çeki gücüne sahip olduğu kaydedildi.

Vira Haber