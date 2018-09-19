İDO, denizlerin geleceğine sahip çıkıyor

Misafirlerine her zaman konforlu, avantajlı ve keyifli bir yolculuk deneyimi vaad eden İDO,İDO Yenikapı İskelesi’nde Wärtsilä Enpa iş birliği ile denizlerin temizliği için Türkiye’de öncülük ederek Seabin adlı yüzen çöp kutusunun kurulumunu gerçekleştirdi. Faaliyete geçirilen Seabin, her türlü atığı (yağ dahil) suyla birlikte emiyor ve ardından bu atıkları içinde tutarak temizlenmiş suyu tekrar dışarıya veriyor.

İstanbul Deniz Otobüsleri Genel Müdürü Hasan Üstündağ, denizlerin temiz tutulmasına katkı sağlamak amacıyla "Seabin" adı verilen yüzen çöp kutusunu geliştirdiklerini belirterek, "Yüzen çöp kutusuyla denizlerin temizliğine ufak bir girişimde bulunduk. Günde 1.5 kilogram kadar plastik poşet ve pet şişe toplama kapasitesi bulunuyor. Bu da yılda 20 bin plastik şişe ile 83 bin plastik torba anlamına geliyor." dedi.

Üstündağ, Yenikapı Limanı'na yerleştirilen ve deniz yüzeyindeki çöpleri toplayan kutunun tanıtımı amacıyla genel müdürlük binasında gerçekleştirilen toplantıda, "Seabin" adı verilen yüzen çöp kutusunun Teknoloji Grubu Wartsila'nın Türkiye Ofisi'nin iş birliğiyle yapıldığını söyledi.

Denizlerin geleceğine sahip çıkma adına atılan bu adımla çevre temizliğine katkı sunulmasının amaçlandığını dile getiren Üstündağ, "Çevre, günümüzün en önemli konularından birisi. Bu, ülkemiz ve dünya açısından da böyle. Denizlerin kirliliği de en büyük sorunlardan biri. Hatta iç denizler değil. Okyanuslar bile kirlendi. Bu konuda da çeşitli uluslararası kurallar yayımlanıyor ve şirketler, buna uyma noktasında zorlanıyor." diye konuştu.

Üstündağ, 30 yıllık tarihi geçmişe sahip şirketlerinin kuruluşundan bu yana çevreye önem verdiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Gemi adamlarımız, kaptanlarımız, deniz kirliliğinin artmamasına özen gösteriyor. Tabii denizlerin kirlenmesinin çeşitli nedenleri var. Gemilerden kaynaklanan kirlenmeler oluşuyor. Bunun yanından karadan kaynaklanan kirlilikler de meydana geliyor. Biz de bu "Seabin" adı verilen yüzen çöp kutusuyla ufak bir girişimde bulunduk. Bu cihaz, limanların kirliliğinin önlenmesi açısından önemli. Cihazın yaklaşık 20 kilogram çöp toplama haznesi var. Günde 1.5 kilogram kadar çöp poşet ve pet şişe toplam kapasitesi bulunuyor. Bu da yılda 20 bin plastik şişe ve 83 bin plastik torba anlamına geliyor. Bu cihazın bir çöp bir de duba kısmı bulunuyor. Duba ünitesini İDO olarak bizler inşa ettik. Çöp toplama bölümünü ise Wartsila firması yaptı. Bu yüzen çöp kutularını ileride başka limanlara da koyarız."

Yenikapı Limanı'nın bilhassa lodoslu havalarda aşırı derecede kirlendiğini ve buranın adeta poşet tarlası haline geldiğini ifade eden Üstündağ, "Büyük bir oranda, bize fayda sağlayacağını düşünüyorum. Bir diğer tarafta Büyükşehir Belediyesi de güzel çalışmalar yapıyor. Onlarla da koordineli çalışıyoruz. Çünkü, bu kirlilik bizim araçlarımıza zarar veriyor. İstanbul Boğazı, Marmara Denizi temizliği ve korunması amacıyla farkındalık etkinlikleri yapıyoruz. Yüzlerce çocuğu deniz ile buluşturuyoruz. Onları hem denizi sevdirmeye hem de çevre temizliği konusunda bilinçlendirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Wartsila Enpa Genel Müdürü Türkiye Ofisi ve Hazar Denizi Direktörü Arie Pijl ise İDO ile Seabin'i geliştirdiklerini kaydederek, "Türkiye'deki ilk yüzen çöp kutusunu Yenikapı iskelesine bağışlamak istedik. Denizlerin temiz tutulması açısından büyük bir adım olan bu projenin tüm taraflar için mükemmel bir ortaklık olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Konuşmaların ardından Yenikapı Limanı'nda sabit bir yere konulan ve denizdeki pet şişe ve plastik poşetleri toplayan yüzen çöp kutusunun nasıl çalıştığı, hakkında bilgi verildi.

Özellikle deniz canlılarının yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarabüyük önem veren İDO,bugüne kadar birçok projede yer alarak çevre konularındaki çalışmalara dikkat çekti.İDO, önümüzdeki dönemde de pek çok kurumla iş birliğine devam ederek, çevre ve diğer kurumsal sosyal sorumluluk alanlarındaki duyarlılığını sürdürecek.

Vira Haber