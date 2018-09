Rönesans Holding’ten Ceyhan için özel anlaşma

Rönesans Holding, Ceyhan Mega Petrokimya Endüstri Bölgesi’nde gerçekleştirmeyi planladığı petrokimya yatırımı ile bölgenin kalkınmasına öncülük ediyor. Port of Rotterdam ile imzaladığı çerçeve anlaşmayla bölgeye yabancı yatırım çekmek için de çalışma başlatacak.

Tüm bölgenin gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlayacak olan iş birliği kapsamında, Rönesans Holding, Avrupa’nın en büyük limanının yönetim, işletme ve operasyonundan sorumlu, Hollanda hükümeti ve Rotterdam Belediyesi’nin sahibi olduğu Port of Rotterdam’ın tecrübesini Türkiye’ye taşıyacak. Bu kapsamda Rönesans Holding ile Avrupa'nın en büyük liman işletmecisi Port of Rotterdam arasında 17 Eylül 2018 tarihinde Hollanda’da çerçeve iş birliği anlaşması imzalandı. İmza töreni Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak ve Port of Rotterdam CEO’su Allard Castelein’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Ceyhan Mega Petrokimya Endüstri Bölgesi’nde gerçekleştirilecek projeler öncelikle petrokimya tesislerine odaklanacak. Bölgede inşa edilecek endüstriyel tesisler petrokimya ürünlerini Türkiye’de üreterek bu ürünlerin ithalatını sonlandırarak, bu sayede Türkiye’nin döviz cari açığını azaltacak, ülke ekonomisine ve istihdamın artmasına büyük katkı sağlayacak.

