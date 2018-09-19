Alabora olan teknedeki 30 kişi öldü

Radio Okapi'deki habere göre, aşırı yük ve yolcu taşıyan özel tekne salı gecesi Mongala Nehri kıyısındaki Binga köyü yakınlarında battı.

Teknedeki yolculardan en az 30'u yaşamını yitirirken birçok kişi de yaralandı.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı kaynaklar, teknenin batmaya başlamasının ardından tekne sahibi ve mürettebatın olay yerinden kaçtığını belirtti.

Öte yandan mayıs ayında kuzeydeki Momboyo Nehri'nde yaklaşık 100 yolcuyu taşıyan teknenin batması sonucu 50 kişi yaşamını yitirmişti.

Ekvator iklimi nedeniyle geniş ormanlık alanlara sahip ülkede, büyük şehirler dışında karayolu ağı bulunmuyor. Halk, ulaşım için Kongo Havzası'nı çevreleyen nehirleri tercih ediyor ancak eski ve bakımsız teknelerin kullanılması sık sık ölümcül kazalara yol açıyor.

Vira Haber