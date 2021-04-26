İDO Geleceğin Kaptanlarıyla Seyahat Etti

Çocuklar Yenikapı, Yalova, Pendik, Bursa terminallerinden hareket eden İDO gemilerinde kaptan şapkalarıyla seyahat etti.

Hızlı, keyifli ve güvenli yolculukları ile sektörünün lideri İDO, Kurumsal Sosyal Sorumluk yaklaşımı ile 22 Nisan Perşembe günü Yenikapı, Yalova, Pendik, Bursa terminallerinden hareket eden tüm biletli hatlarındaki gemilerde çocuklara kaptan temalı bir bayram sürprizi gerçekleştirdi.

İDO, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde çocuklara özel üretilen kaptan şapkalarını İDO gemilerinde seyahat eden tüm çocuklara armağan etti. Çocuklar, Yenikapı, Yalova, Pendik, Bursa terminallerinden hareket eden İDO gemilerinde kaptan şapkalarıyla seyahat etti.

İDO, armağan edilen kaptan şapkalarıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde çocuklara şenlik havasında bir deniz yolculuğu yaşattı. İDO, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı gemilerinde bir gün önceden kutlayarak geleceğin kaptanlarıyla sefer yaptı.

Vira Haber