Mars Logistics 2021 Yılında İstihdamı %10 Artıracak

Önümüzdeki dönemlerde istihdamı artırmayı hedeflediklerini söyleyen Mars Logistics İnsan Kaynakları Direktörü Nihal Kansu, şu anda Mars Logistics bünyesinde 1530 çalışan olduğunu belirterek, “Pandemi nedeniyle herhangi bir küçülmeye gidilmedi aksine geçtiğimiz yıla kıyasla %10 istihdamda artış oldu. Önümüzdeki dönemlerde de bu artışın devam etmesini, şu anda uyum içinde çalışan ekibimize yeni üyelerin katılmasıyla gücümüze güç katmayı hedefliyoruz” dedi.

Kansu, Pandemi döneminde alınan önlemleri şu şekilde açıkladı: “Ülkemizde ilk vakanın açıklanmasının ardından 2019 yılında stratejik planımıza eklediğimiz ve altyapı çalışmalarına 2019’da başladığımız uzaktan çalışma modeli için 250 bin dolarlık teknolojik yatırım yaparak hızlıca hayata geçirdik ve evden çalışmaya uygun olan bölümlerde çalışan arkadaşlarımızın evden çalışması için tüm gereklilikleri sağladık. Bu esnada işi gereği ofiste veya depolarda çalışması gereken arkadaşlarımız için ofislerimizi pandemi kurallarına uygun şekilde düzenledik. Yaklaşık yarım milyon TL’lik harcama ile ofis ortamlarında fiziksel düzenlemeler yaparak şube ve depolarımızda teması olabildiğince azalttık.”

EĞİTİMLER ONLİNE PLATFORMLARA TAŞINDI

Pandemi öncesi çalışanlara yönelik düzenlenen eğitimlerin ağırlıklı olarak sınıf içi eğitimler olduğunu söyleyen Kansu, pandemi sırasında sınıf içi eğitimlerin yerini online platformlarda gerçekleşen eğitimlerin aldığını belirtti ve şunları söyledi: “Sınıf içi gerçekleştirdiğimiz eğitim içeriklerini online platformda olabilecek şekilde kurgulayarak çalışanlarımızla paylaşmaya başladık. Yeni başlayanlar için oryantasyon eğitimlerimizi, yönetim sistemleri ile ilgili bilgilendirme eğitimlerimizi online ve e-learning eğitim formatına çevirerek çalışanlarımıza ilettik. Bu süreçte ağırlıklı olarak içinde bulunduğumuz dönemin şartlarına uyum sağlamamızı kolaylaştıran Koronavirüs Hakkında Bilinçlendirme Eğitimi, Pandemide Hastalara Evde Bakım İpuçları Eğitimi, Evde Kal Çocukla Kal Eğitimi, Pandemi Günlerinde ve Yeni Normale Dönüşte Duygusal Tepkilerimiz ve Psikolojik Sağlamlık Eğitimi, Sadece Nefes Al Eğitimi gibi konularda webinarlar gerçekleştirdik.”

Pandemiden kaynaklı kaygıları azaltmak, engellemek adına düzenlenen bu etkinlikler dışında deprem sonrası gerçekleşen travmaları engellemek adına da eğitimler düzenlediklerini belirten Kansu, mesleki eğitimlerin de bu dönemde devam ettiğini belirtti. Kansu, “3 modülden oluşan Lojistik Okulu’nun ilk iki modülü olan Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi ve Taşımacılık Yönetimi eğitimlerini pandemiden önce sınıf içi eğitim ile gerçekleştirmiştik. Eğitimin son modülü olan Gümrük ve Dış Ticaret Uygulamaları eğitimini ise pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirdik” dedi.

HİBRİT ÇALIŞMA MODELİ DEVAM EDECEK

Şu anda hibrit çalışma modeli ile çalışıldığını belirten Kansu “Koronavirüs nedeniyle hızlı bir şekilde uzaktan çalışma modeline geçtiğimizde gördük ki altyapı olarak uzaktan çalışmaya uygunuz, işlerimiz aksamıyor ve çalışanlar da bu durumdan mutlu. Bu nedenle hibrit çalışma modeline devam etmeyi, dönüşümlü olarak ofislere gitmeyi sürdürmeyi planlıyoruz” dedi.

Uzaktan çalışanlar için iletişim ve teknoloji, ergonomi ve yemek konularında destekte bulunduklarını belirten Kansu, “Önemli olan sağlıklı, mutlu ve uyum içinde çalışmamız. Tabii ki pandeminin tamamen bitmesini ve kavuşmayı dört gözle bekliyoruz. Ancak şu an için en önemli şey bu zorlu zamanlarda çalışanların mutlu oldukları ortamlarda sağlıklı bir şekilde işlerine devam etmesi. Bu konuda elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Hibrit çalışma modeliyle ofiste işi olan ofiste, ofiste işi olmayan ise evden çalışmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Vira Haber