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  3. İDO ve Şehir Hatları'nda bazı seferler iptal edildi
İDO ve Şehir Hatları'nda bazı seferler iptal edildi

İDO ve Şehir Hatları'nda bazı seferler iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Şehir Hatları, etkisini gösteren olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

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İDO'da iptal edildiği duyurulan seferler şöyle;

07:30 Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy
07:40 Bostancı-Beşiktaş 
07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 
07:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 
 

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:50 

Yalova-Yenikapı 09:45 

Yenikapı-Yalova 09:45

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:50

Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10:30

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11:50

Şehir Hatları iptal seferleri ise şöyle;

09:45 Bostancı-Karaköy-Kabataş
08:45 Bostancı-Karaköy
08:45 Karaköy-Bostancı 

BUDO'da iptal edilen seferler; 

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

14:25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

Vira Haber

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