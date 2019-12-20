Denizcilik sektöründen önemli iklim adımı

Sekiz küresel deniz taşımacılığı birliği, IMO'ya, uluslararası deniz taşımacılığından kaynaklanan CO2 emisyonlarını ortadan kaldırmaya yardımcı olan bir yakıt vergisi için bir plan sundu. Vergi, 10 yıllık bir süre içinde yaklaşık 5 milyar dolarlık bir fon yaratacak.

Teklif 2030'ların başlarına kadar ticari olarak uygulanabilir sıfır karbon emisyonlu gemilerin geliştirilmesini hızlandırmak için yeni bir hükümet dışı AR-GE kuruluşunun kurulmasını içeriyor.

Uluslararası Denizcilik Araştırma ve Geliştirme Kurulu, IMO Üye Devletleri tarafından denetlenecek ve satın alınan ton başına yakıt başına 2 dolarlık zorunlu Ar-Ge katkısı ile dünya çapında nakliye şirketleri tarafından finanse edilecek.

Sunumu yapan kuruluşlar toplu olarak tüm sektörleri ve esnafları temsil edecek ve dünya ticaret filosunun yüzde 90'ından fazlasını temsil yetkisine sahip.

BIMCO, Cruise Lines Uluslararası Birliği, Intercargo, Interferry, Uluslararası Deniz Ticaret Odası, Intertanko, Uluslararası Parsel Tankerleri Birliği ve Dünya Denizcilik Konseyi gibi uluslararası denizcilik örgütleri, IMO Üye Devletleri tarafından 2018'de kararlaştırılan iddialı CO2 azaltma hedeflerinin karşılanmasını sağlamak için endüstri genelinde Ar-Ge'yi hızlandırmak için hareketin gerekli olduğunu açıkladı ve hedeflerinin, sektörün toplam sera gazı emisyonlarında 2050 yılına kadar en az yüzde 50 olan, ticaret büyümesine bakılmaksızın, kısa bir süre sonra tam dekarbonizasyonla kesin bir kesinliği içeriyor.

Global denizcilik filosu, dünya karbon salımının yüzde 2,2'sinden sorumlu ve dünya ticaretinin yüzde 90'ı denizlerden yapılıyor. BM'nin denizcilik ajansı Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), amacın sektörün sera gazı salınımının 2050'ye kadar 2008 yılındaki seviyenin yarısına indirmek olduğunu ifade etti.

Teklif , Mart 2020'de IMO Deniz Çevre Koruma Komitesinin bir sonraki toplantısında Londra'daki hükümetler tarafından görüşülecek.

Ar-Ge programı ve finansmanı uluslararası armatörler dernekleri tarafından başlatılan bir girişim olsa da, ek paydaşların katılmalarına da sıcak bakılıyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Uluslararası Deniz Ticaret Odası Başkanı Esben Poulsson “Bu teklif basit, hesap verebilir ve teslim edilebilir ve hükümetlerin bu cesur hareketi destekleyeceğini umuyoruz.” dedi.

Yeni kuruluşu memnuniyetle karşılayan İngiltere Deniz Ticaret Odası İcra Kurulu Başkanı Bob Sanguinetti ise “Bu multi-milyar dolarlık yeni fon oyun değiştiren bir gelişmedir. Sektörün emisyonlarını azaltma ve iklim değişikliği ile mücadele konusunda ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. 2050 yılına kadar net sıfır emisyon elde etmek doğru yönde büyük bir adım ”açıklamasını yaptı.

Almanya'nın denizcilik topluluğu adına konuşan VDR Başkanı Alfred Hartmann da “Denizcilik endüstrisi, IMO tarafından belirlenen iklim hedeflerini aşmak istiyor. Bu nedenle teknolojik bir devrime ihtiyacımız var. Ar-Ge programımızın amacı bunu hızlandırmak ”diye konuştu.

Vira Haber