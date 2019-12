Carnival ‘Sıfır Koalisyonu'na katıldı

Carnival Corporation, uluslararası deniz taşımacılığının dekarbonizasyonuna bağlı denizcilik, enerji, altyapı ve finans sektörlerinden bir kuruluşların ittifakı olan Get to Zero Coalition'a katıldı. Carnival Corporation, cruise sektöründen ortaklığa katılan ilk şirket oldu.

Sıfır Koalisyonu, Eylül 2019’da Birleşmiş Milletler İklim Eylemi Zirvesi’nde başlatıldı ve Küresel Denizcilik Forumu, Okyanus Dostları Eylemi ve Dünya Ekonomik Forumu bir araya geldi.

İttifak, Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün, deniz taşımacılığının sera gazı emisyonlarını 2050'ye kadar en az% 50 azaltma stratejisiyle uyumludur. 2030. 80'in üzerinde şirketin oluşturduğu grup, üretim, dağıtım, depolama ve bunküt de dahil olmak üzere sıfır karbonlu enerji kaynakları için ölçeklenebilir bir altyapı oluşturmak için çalışıyor.

Denizcilikten sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Tom Strang, “Küresel nakliye ve yolcu filosuna sıfır emisyonlu gemiler getirmeye başlamak için izlememiz gereken teknolojileri, yatırımları ve eylemleri tanımlayan bir yol haritası geliştirmek için koalisyon ortaklarımızla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Güvenlik, çevresel sorumluluk konusunda derin bir bağlılığımız var ve Sıfır Koalisyonunun aktif bir parçası olmak çevre için önemli bir adım” açıklamasını yaptı.

Carnival Corporation'ın karbon salınımını azaltma planının bir parçası olarak, LNG'nin kullandığı 11 yeni geminin 2025'e kadar filoya katılması planlanıyor.

