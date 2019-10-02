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İDO’da yönetim değişikliği

İDO’da yönetim değişikliği

Şubat 2018’den bu yana İDO Gene Müdürlüğü görevini yürüten Hasan Üstündağ’ın bu görevden dün  itibariyle ayrıldığı öne sürüldü. Üstündağ’ın yerine Murat Orhan’ın vekalet edeceği bildirildi.

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İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) AŞ Genel Müdürü Hasan Üstündağ, görevinden ayrıldı.

İDO Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Murat Orhan’ın görevinden ayrılan Hasan Üstündağ’ın yerine bu göreve vekalet edeceği öğrenildi.

Uzun yıllardır İDO bünyesinde farklı görevlerde iş yaşamını sürdüren Yüksek Denizcilik Okulu (YDO) 1979 Güverte mezunu Hasan Üstündağ, Şubat 2018’de Ufuk Tuğcu’nun yerine İDO Genel Müdürlüğü’ne atanmıştı.

Vira Haber

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