Trieste Limanı’nda ‘İş cinayeti’ grevi

İtalya'nın Trieste Limanı'nda iş cinayeti yaşandı. İş cinayetine tepki gösteren liman işçileri çalışma şartlarının düzeltilmesi talebiyle greve çıktı.

Orta Avrupa'nın denize açıldığı nokta olması sebebiyle önemli bir ticaret güzergahı olan İtalya’nın kuzeydoğusundaki Trieste Limanı'nda grev nedeniyle faaliyetler durdu. Limanda yaşanan bir iş cinayeti sebebiyle liman işçileri, cumartesiden bu yana grev yapıyor.

İşçilerin grevi dolayısıyla limandaki indirme ve yükleme işlemleri tamamen dururken, limana giremeyen ancak bir yandan da Avrupa'nın farklı yerlerinden gelmeye devam eden çok sayıda kamyon ve tır, Trieste kenti dışında park yerlerini ve bağlantı yollarını doldurdu.

Vira Haber