İDO’dan 23 Nisan için ek sefer

İDO, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ek seferlerle ve avantajlı fiyatlarla karşılıyor. İDO, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili döneminde yolcularına 59 ek sefer sunacak.

İDO, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili döneminin bayram tatili yoğunluğunda geçeceğini öngörerek oluşabilecek yoğunluklar için tedbirlerini aldı.

İDO, tatilciler için bir planlama yaparak toplam 59 ek seferi satışa açtı. İDO, mevcut tarifeli seferlerine ek olarak 26 feribot, 33 deniz otobüsü seferi yapacak.

İDO, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatilinin Salı gününe gelmesi nedeniyle Cuma-Cumartesi gidiş, Salı dönüş olacak şekilde deniz otobüsü, hızlı feribot ve ferrycat seferleri için aşağıda listelenen 59 ek seferi satışa açtı.

İDO; Bandırma, Bursa, Yalova, Armutlu, Armutlu T.K., Marmara Adası ve Avşa Adası, Çınarcık, Esenköy lokasyonları için açılan 59 ek seferle hızlı ve konforlu hizmet anlayışıyla tatilcileri trafik yoğunluğundan kurtarmayı hedeflerken bir yandan da hesaplı seçenekler sunduğu kampanyalı biletlerin satışını sürdürüyor.

Vira Haber