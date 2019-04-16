Polonya ‘Sedov’un girişine izin vermedi
Polonya yönetimi, mürettebatı arasında işgal altındaki Kerç sakini denizcilerin bulunması nedeniyle “Sedov” isimli Rus yelkenlisine karasularına giriş izni vermedi.
Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ewa Suwara’nın yayınladığı açıklamada, “Başbakanımızın kararı olumsuz. (Bahsi geçen) Yelkenliye Polonya karasularına giriş izni verilmesinin Ukrayna toprak bütünlüğüne saygı ve Kırım’ın işgalinin kabul etmeme politikamıza aykırı olduğunu düşünüyoruz.” denildi.
Bununla birlikte Dışişleri Bakanlığı, Rusya’dan kasım ayında Kerç Boğazı yakınlarında esir alınan Ukraynalı denizcileri serbest bırakma talebini hatırlatırken, “Ukrayna toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklemeye devam ediyoruz. Rusya’dan Kerç Boğazında seyrüsefer serbestliği sağlamasını, kasım 2018’de yaşanan olay sonucunda esir aldığı gemileri ve mürettebatı serbest bırakmasını bekliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.
Daha önce, Estonya yönetiminin bir Rus gemisine, mürettebatı arasında işgal altındaki Kerç sakini denizcilerin bulunması nedeniyle karasularına giriş izni vermediği bildirilmişti.
Vira Haber
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