İDO’dan Çevreci Uygulama

Pandemi döneminde iş hayatının dinamiklerinin temelden değişmesiyle birlikte birçok sektör dijital dönüşüm uygulamalarına hız verdi. Bu dönüşüme ivedilikle uyum sağlayan kurumlardan biri olan İDO’da 2020 yılı Mayıs ayı itibarıyla elektronik belge, form ve süreç yönetim sistemi uygulamaya alındı.

Söz konusu sistem bir yandan kâğıt bazlı iş süreçlerini kesintisiz otomasyon ile dijital bir ortama aktarırken, öte yandan sağladığı kâğıt tasarrufu ile doğanın korunmasına da destek sağlıyor. Sistem sayesinde 1.5 yıllık dönemde İDO personelinin 313 bin elektronik belge oluşturmasına bağlı olarak 60 ağacın kesilmesi önlenirken 302 milyon litre suyun tüketilmesi, 17.122 ton kardondioksit salınımı ve 1.209 ton katı atık oluşumu da engellendi.

Vira Haber