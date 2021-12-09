İDO’dan Çevreci Uygulama
İDO, çevreci yaklaşımıyla pandemi döneminin başından itibaren uygulamaya aldığı elektronik belge, form ve süreç yönetim sistemi ile sağladığı kâğıt tasarrufu sayesinde ağaçların kesilmesini önlüyor.
Pandemi döneminde iş hayatının dinamiklerinin temelden değişmesiyle birlikte birçok sektör dijital dönüşüm uygulamalarına hız verdi. Bu dönüşüme ivedilikle uyum sağlayan kurumlardan biri olan İDO’da 2020 yılı Mayıs ayı itibarıyla elektronik belge, form ve süreç yönetim sistemi uygulamaya alındı.
Söz konusu sistem bir yandan kâğıt bazlı iş süreçlerini kesintisiz otomasyon ile dijital bir ortama aktarırken, öte yandan sağladığı kâğıt tasarrufu ile doğanın korunmasına da destek sağlıyor. Sistem sayesinde 1.5 yıllık dönemde İDO personelinin 313 bin elektronik belge oluşturmasına bağlı olarak 60 ağacın kesilmesi önlenirken 302 milyon litre suyun tüketilmesi, 17.122 ton kardondioksit salınımı ve 1.209 ton katı atık oluşumu da engellendi.
Vira Haber
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.