Sanmar Denizcilik Römorkör İnşasında Bir İlke Daha İmza Atıyor

TRAnsverse serisi römorkör aynı boyutlardaki çoğu tasarımdan daha yüksek manevra kabiliyeti sunarken yenilikçi bir çeki sistemi ile her yönde itme çekme operasyonları ve manevralar konusunda eşsiz becerilere sahip. En etkileyici yanı da bunların hepsini kompakt bir tasarımda sağlayarak oldukça çevik bir römorkör elde ediliyor olması. Çok yönlü gövde formu ve pervane sistemi, tüm hız aralıklarında sağlanabilen manevra güçleri ve eşsiz çeki aranjmanı ile TRAnsverse römorkör her çeşit liman ve terminal operasyonlarına göre ölçeklenebilir ve uyarlanabilir.

TRAnsverse römorkör, Svitzer Catcher ve operasyonda otomasyonu arttıracak çeşitli ekipmanlarla donatılacak olup yakın tarihte duyurulan Maersk- Svitzer- Robert Allan işbirliği karbon natürel metanol yakıt hücresi römorkörünün de baz tasarımı olacak.

Svitzer COO’su Ingrid Uppelschotten Snelderwaard:“ Bu römorkör sektördeki dengeleri değiştirecek. Müşterilerimiz bizden esnek ve çevre dostu römorkörcülük hizmeti vermemizi bekliyorlar ve yaratıcı düşünerek yenilikçi çözümler sunmak en sevdiğimiz şeylerden biri. Geleceğin römorkör tasarımlarına doğru yolu çiziyoruz ve bugün kullanılan yakıtlardan geleceğin karbon natürel yakıtlarına geçişi yumuşatıyor olmaktan çok gurur duyuyorum.” dedi.

Svitzer’in çekirdek ekibi ve Svitzer Teknik Inovasyon Başkanı Thomas Bangslund’un öncülüğünde, bir dizi başarılı tank testi ve simülasyondan sonra römorkör artık Sanmar tarafından Robert Allan tasarımı olarak inşa edilmeye hazır.

Thomas Bagslund: “Bu çok amaçlı ve çok yönlü römorkörün hayata geçtiğini görmek son derece mutluluk verici. Operasyonlarımızda verimliliği arttırma niyetiyle başlayan çalışmalar şimdi güçlü ve ekonomik avantajlara sahip bir römorkör olarak operasyonel maliyetleri ve CO2 emisyonlarını düşürme potansiyeliyle hayata geçiyor. Bu tasarım en iyi yeniliklerimizi bir arada buluşturuyor ve samimiyetle inanıyorum ki bu tür müşteri odaklı yenilikler römorkör endüstrisini ileriye taşıyarak güncel kalmasını sağlayacak.” dedi.

Robert Allan işbirliğiyle, türünün ilk örneği olan Svitzer TRAnsverse serisi römorkör, Svitzer Avrupa’da liman römorkörü olarak çalışmak üzere imal edilecek. Planlanan teslim tarihi 2023 yılının üçüncü çeyreğidir.

Robert Allan, Proje Geliştirme Müdürü James R. Hyslop; “Robert Allan Ltd. olarak bu yenilikçi tasarımı bir araya getiren ve sektöre sunan takımın bir parçası olmaktan çok heyecanlıyız. Bunca teknolojiyi bir römorköre entegre etmek daha önce yapılmış olan bir şey değil, bunu güvenli, fonksiyonel ve ekonomik şekilde yapabilmek gerçek bir mücadeleydi. Nihai yerleşim planı ancak Svitzer’in değerli girdileriyle HSVA Hamburg’da kapsamlı bir tank testi programından sonra belirlendi. Tasarım ekibimiz, Svitzer filosunda gelecekteki yeni inşaların yolunu da çizeceği için bu römorkörün inşası ve test edilmesiyle gelecek fırsatları dört gözle bekliyor.” dedi.

Sanmar Denizcilik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Gürün: “Deneyimlerimizi ve birikimlerimizi katmaktan mutluluk duyacağımız bu çok özel projenin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz “ dedi.

Türünün ilki olacak TRAnsverse römorkör 25.8 metre boyunda, 60t çekme kuvvetinde ve Tier III emisyon regülasyonlarına uyumlu olacak şekilde imal edilecek. Römorkör, başta ve kıçta olacak şekilde birbirleriyle eksenel iki pervane sistemi ve çift yönlü çalışacak gövde yapısıyla tasarlanmıştır. Bu ileri tasarımdan maksimum verim alabilmek için römorkör, çift tamburlu eskort vinci ve 100t SWL çekme pimine sahiptir. Yenilikçi tasarımının yanında mürettebat için operasyonların kolaylaşması adına kaptan köşkünden halat yakalamak/kontrol etmek için Svitzer Catcher(yakalayıcı) gibi yeni teknolojilerle donatılmıştır.

Vira Haber