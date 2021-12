Jotun devrim niteliğindeki yeni su altı performans çözümleriyle dikkat çekti

Dünya genelinde deniz filolarına etkin boya çözümleri sunan Jotun; Expomaritt Exposhipping İstanbul 2021'de yer alarak endüstri paydaşlarıyla buluştu. Bu buluşmada ziyaretçiler teknolojik çözümlerle ilgili bilgi alma imkânı buldu, bunun yanında yeni projeler görüşülüp anlaşmalar imzalandı.

Gündemin en sıcak konularından sürdürülebilirlik ve karbon salınımının azaltılması hedefi ile yola çıkan Jotun; yeni su altı performans çözümleriyle dikkat çekti. Gemi sahipleri ve operatörler su altı performansını maksimize edebilme yönündeki arayışlarında; AB MRV verilerine dayanan çalışmanın ‘Jotun Gövde Performans Çözümleri (HPS)’ kullanan gemilerin; HPS kullanmayan emsallerine göre genel ortalamada %20, konteyner gemilerinde %49, bazı ‘düşük sürtünme etkili’ foul release silikon boyalara göre %10 daha düşük karbon emisyonu raporladığını göstermesini, ölçülebilir ve ispatlanmış yüksek performans olarak değerlendirdiler.

Jotun’un devrim niteliğinde yeni su altı performans çözümleri:

Gemi sahipleri ve operatörlerinin, gemilerinin operasyonları boyunca karbon emisyon ve yakıt sarfiyatlarında kontrol sahibi olması amacıyla Jotun’un geliştirdiği devrim niteliğindeki çözüm; proaktif HullKeeper Durum İzleme ve HullSkater Robotik Temizleyici dikkat çekti.

Jotun Hullkeeper ile su altı performansının optimizasyonu ve erken uyarı sayesinde operasyonların tam kontrolü:

Jotun’un Gemi Gövde Performans uzman ekibi tarafından tasarlanan benzersiz programı HullKeeper, su altı performansının optimizasyonuna, uygulanan boya sisteminden bağımsız olarak olanak sağlar.

Gemi operatörleri, potansiyel kirlenme problemi gemide hız kaybı yaratmadan önce su altı performansını gözlemleme, kirlenme risk alarmı, enspeksiyon ve planlamada danışmanlık hizmetiyle belirleyerek operasyonlarında tam kontrolünü sağlayabilirler.

Jotun HullSkater ile performansınızı en üst seviyeye çıkarın: En zorlu operasyonlarda sınırsız bekleme imkânı

HSS (Hull Skating Solutions), HullSkater isimli yeni su altı robotu ile yüzey temizliği, deniz canlıların yüzeylere tutunmasını engelleme, enspeksiyon ve uydu takibi ile gemilerin su altı kaplamalarını kirlenmeye karşı koruyan yüksek performans hizmeti sunuyor. Deniz sektöründe bir ilk olan HSS, su altı kirlenme gelişimini takip etme ve yüzey temizliğini planlamadaki başarısını kullandığı özel algoritmaya borçlu. Bu algoritma sayesinde her gemiye özel performans izlemesi ve su altı kirlenmesi başlamadan HullSkater su altı robotuyla temizlik hizmeti sağlanıyor. HullSkater, operatörün kontrol merkezine güvenlik kablosu ile bağlanıp dünyanın her yerindeki gemilerde 4G kapsama alanı içinde uzaktan çalıştırılabiliyor. Böylece, gemiler en zorlu çevresel koşullarda bile iş süreçlerine ara vermeden devam edebiliyorlar, masrafları ve karbon emisyonları da azalıyor.

Jotun 17 yeni inşa projesi için çözüm ortağı seçildi:

Exposhipping sürecinde, sektörün önde gelen firmalarından Çeksan Tersanesi, Epic Group, Cemre Tersanesi, Medmarine ve Yütek 17 adet farklı yeni inşa projesi için Jotun’la anlaşma imzaladı. Projeler içerisinde kimyasal tankerler, çok amaçlı genel kargo gemileri, yolcu gemileri, balıkçı gemileri, römorkör ve servis gemileri bulunmaktadır.

Çeksan Tersanesi kendi filosuna katacağı Acechem Tanker tarafından işletilecek 3 adet her biri 7.500 DWT kimyasal tanker, Epic Group Ada Tersanesi’nde inşa edilecek 3 adet her biri 9.500 DWT çok amaçlı genel kargo gemisi, Cemre Tersanesi 3 adet 70-80 metre arası boylardaki balıkçı gemisi, YÜTEK Tanzanya’da yapılacak 2 adet her biri 3.500 DWT çok amaçlı genel kargo gemisi, 1 adet 600pax yolcu gemisi ve Gana’da yapılacak 4 adet Pilot ve Devriye Botu ila 1 adet 34m Oil Spill Recovery botunda, Medmarine anlaşma yaptığı yeni projesiyle 100.kez Jotun’la çözüm ortağı olmayı tercih etti.

