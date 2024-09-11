İDO’dan Doğaya Destek: Her Bilet Bir Fidan Kampanyası

Çevreye duyarlılığıyla bilinen İDO, Türkiye Orman İşletmeleri İzmir Ağaçlandırma Bölge Müdürlüğü ile iş birliği yaparak İzmir Karşıyaka Yamanlar ormanlık alanında yeni yeşil alanlar oluşturmayı hedefliyor. Ege Adaları seferlerinden bilet alan her yolcu adına bir fidan bağışlayan İDO, doğanın yeniden canlanmasına katkı sağlıyor.

Bu anlamlı kampanya, İzmir’in kurtuluş günü olan 9 Eylül’de başlatıldı ve doğaseverler tarafından büyük ilgi gördü. Her yolcunun doğrudan bu sürece dahil olduğu kampanya, Ege’nin tahrip olmuş ormanlarının yeniden yeşermesine vesile olurken, yolcular da sadece bir bilet alarak doğaya kalıcı bir iz bırakma fırsatı yakalıyor.

Sürdürülebilir deniz ulaşımında 37 yıldır öncü olan İDO, Marmara başta olmak üzere Akdeniz ve Ege bölgelerinde faaliyet gösteren dünyanın en geniş filolarından biri olarak çevreye duyarlılığını sürdürmeye devam ediyor. Bu yıl, İzmir Seferihisar, Aydın Kuşadası ve Bodrum Turgutreis gibi noktalardan Yunan Adaları’na düzenlediği seferlerle bölge turizmine de önemli katkılar sağladı.

İDO’nun bu çevre dostu girişimiyle ilgili daha fazla bilgi almak, fidan bağışı kampanyasına katılmak ve Ege Adaları seferleri için bilet almak isteyenler, https://egeadalari.ido.com.tr/tr adresini ziyaret edebilirler.

İDO’nun "her bilet bir fidan" kampanyası, çevre bilincini yükselterek markanın sektördeki öncülüğünü pekiştiriyor.

Vira Haber