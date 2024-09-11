Koray Kaptan'ın Şiirleri Kitap Oldu

KRY Coating & Denizcilik'in kurucusu Kapt. Koray Karagöz'ün uzun yıllardır yazdığı ve bir kısmı Dümen adlı dergide yayınlanan şiirler "Turkuaz Senaryo" adıyla kitaplaştırıldı. Kitabın geliri İTÜ Denizcilik Fakültesi öğrencilerine burs olarak aktarılacak.

İlk tanıtım Hamburg'ta

Kitabın ilk tanıtımını SMM Hamburg 2024'de yapan Kapt. Koray Karagöz, kitabın gelirinin denizcilik öğrencilerine burs olarak verilmek üzere, aynı zamanda yönetim kurulu başkanı olduğu, İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Sosyal Yardım Vakfı'na (DEFAV) aktarılacağını söyledi. Karagöz, "şiir kitabım 'Turkuaz Senaryo’ Skala Ajans tarafından yayınlandı. Hem kitabı alıp şiirlerin keyfini çıkarmak, hem de öğrenci kardeşlerimize yardımcı olabilmek için kitabımdan edinmek isteyenler Skala Ajans'tan Elif Üstün arkadaşımıza, bana veya DEFAV'a ulaşabilirler" dedi.

Karagöz, şiir yolculuğunu ise şöyle anlatıyor :

"1990 yılında henüz lise bir öğrencisiyken edebiyatı sevmeyen edebiyat öğretmenimin verdiği ödev sayesinde tanıştım mısralarla. Oysa ortaokul edebiyat hocamız Cafer Özkan ne kadar çok sevdirmişti edebiyatı bize, hepimize. Bu satırları yazabileceğime beni inandırdığı için ilk ona teşekkür ederim. Sonra öncelikle hayatıma giren, anılarımı ve mısralarımı süsleyen herkese çok teşekkür ederim. Ve aileme tabii, beni yetiştiren rahmetli anneme, babama, doğduğundan beri her koşulda benim yanımda olan kız kardeşime, kitaba adını gözleri ile veren sevgili eşime, 6 mat A’ya-YDO 92’ye… Ve en büyük teşekkürüm Deniz’e, Mavi’ye. Beni sen yarattın, büyüttün, yetiştirdin, öğrettin. Sen olmasan ben olmazdım… Bu kitabı Oğlum Poyraz’a ve Kızım Kumsal’a hediye ediyorum"

Vira Haber