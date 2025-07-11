İDO’nun Ege Adalarına Seferleri Her Gün Yapılmaya Başlandı

Rodos, Midilli, Samos ve Leros’a konforlu ve hızlı seferler artık her gün yapılacak. İDO’nun 2025 yaz sezonu boyunca düzenlediği Ege Adaları seferleriyle tatilciler, Ege’nin karşı kıyılarına hızlı ve konforlu bir yolculukla ulaşabiliyor. Dikili, Fethiye, Kuşadası, Seferihisar ve Bodrum çıkışlı rotalarla Midilli, Rodos, Samos, Leros Ege Adaları’na her gün karşılıklı seferler düzenleniyor.

Geçtiğimiz yıl başlayan seferleriyle Ege Adaları pazarına sağlam bir temel atan İDO, bu sezon yeni rotaları yolcularına sundu; Midilli ve Rodos… İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Geçtiğimiz yıl Ege Adaları’na düzenlediğimiz seferlerle uluslararası pazarda güçlü bir adım attık, beklentimizin çok üzerinde ilgi gördük, 155.000 yolcu taşıdık. Bu yıl 7 gemilik operasyonla Ege Adaları'nda daha geniş kapsamlı bir hizmet sunmayı ve 300 binin üzerinde yerli-yabancı turiste erişmeyi hedefliyoruz. Rodos ve Midilli gibi ikonik destinasyonları ulaşılabilir kılmak, hem bölge turizmi hem de kültürel etkileşim açısından büyük bir fırsat sunuyor. İDO konforuyla, bu yaz Rodos, Midilli, Samos ve Leros’a seyahat etmek isteyen herkesi bu eşsiz deneyimi yaşamaya davet ediyoruz” dedi.

Ege’nin Yeni Rotası Rodos, Tarih ve Doğal Güzelliklerin Buluşma Noktası

UNESCO korumasındaki tarihi sokakları, sur içi eski şehir bölgesi, canlı limanı ve masmavi plajlarıyla Rodos, hem kültür hem deniz tatili arayanlara hitap ediyor. Fethiye çıkışlı seferler, Temmuz ve Ağustos boyunca her gün gerçekleştirilecek. Bu keyifli yolculuk, yolcuları Ege’nin tarih ve doğayla buluştuğu eşsiz bir destinasyonuna taşıyor.

Fethiye–Rodos hattında deniz otobüsleri sabah 08.30’da Fethiye’den hareket ediyor ve yolculuk yaklaşık 1.5 saat sürüyor. Akşam dönüş saati 17.30. Bu hatta tek yön bilet fiyatı 45 Euro, aynı gün dönüş bileti 65 Euro, farklı gün dönüş seçeneği ise 85 Euro’dan başlıyor.

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