Dünyanın İlk Ticari Ölçekli E-Metanol Tesisi Danimarka’da Açıldı

Danimarkalı bir enerji şirketi tarafından geliştirilen ve geniş ölçekli bir Japon holding şirketi ile ortak işletilen e-metanol tesisi, güneş enerjisi ve biyojenik CO 2 ’den metanol üretiyor.

Yıllık 42 bin ton üretim kapasitesine sahip tesiste, 52,5 MW’lık birleşik kapasiteye sahip üç adet elektrolizör bulunuyor ve bunlar yakındaki Kasso Güneş Parkı’ndan sağlanan güneş enerjisiyle tamamen yenilenebilir enerji kaynaklı yeşil metanol üretimi yapıyor.

Tesisin yıllık üretiminin, Asya ile Avrupa arasında sefer yapan 16.000 TEU’luk bir gemiye yetecek ölçekte olacağı belirtilirken, metanolle çalışabilen konteyner gemileri bulunan uluslararası bir lojistik şirketinin üretilecek e-metanolün önemli müşterisi olacağı ifade ediliyor. Diğer müşteriler arasında bir oyuncak üreticisi devi ve yeşil metanolü plastik ve kimyasal üretiminde kullanılan fosil yakıtın yerine kullanacak olan bir ilaç üreticisi firma yer alıyor. Firma yetkilileri bu gelişmeyi alternatif yakıt bulma çabalarında önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirirken, diğer taraftan ise maliyetleri düşürmek için süreçlerin iyileştirilmesini bekliyor. Bu noktada e-yakıtların ölçeklendirilmesi, fosil ve yeşil yakıtlar arasındaki fiyat farkını daraltacak düzenlemelere bağlı olacak.

(Kaynak: Lloyd’s List)