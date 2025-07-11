İstanbul28 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Milli Kanoculardan Bronz Madalya
Milli Kanoculardan Bronz Madalya

Milli Kanoculardan Bronz Madalya

Milli kanocularımız Durgunsu Kano Gençler ve U23 Avrupa Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı.

A+A-

Milli kanocular Özgenas Yıldız ve Işılsu Karvan, Muhammed Sulak ve Hasan Saraç ile Rahmi Kaan Karahan, Durgunsu Kano Gençler ve U23 Avrupa Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı.

Romanya’da 3-6 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Durgunsu Kano Gençler ve U23 Avrupa Şampiyonası’nda, K2 500 metre kategorisinde Özgenas Yıldız ve Işılsu Karvan, K2 1000 metre kategorisinde Muhammed Sulak ve Hasan Saraç, K1 500 metre kategorisinde Rahmi Kaan Karahan Avrupa üçüncüsü oldu.

www.virahaber.com

Bu haber toplam 57 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.