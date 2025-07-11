Milli Kanoculardan Bronz Madalya
Milli kanocularımız Durgunsu Kano Gençler ve U23 Avrupa Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı.
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Milli kanocular Özgenas Yıldız ve Işılsu Karvan, Muhammed Sulak ve Hasan Saraç ile Rahmi Kaan Karahan, Durgunsu Kano Gençler ve U23 Avrupa Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı.
Romanya’da 3-6 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Durgunsu Kano Gençler ve U23 Avrupa Şampiyonası’nda, K2 500 metre kategorisinde Özgenas Yıldız ve Işılsu Karvan, K2 1000 metre kategorisinde Muhammed Sulak ve Hasan Saraç, K1 500 metre kategorisinde Rahmi Kaan Karahan Avrupa üçüncüsü oldu.
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