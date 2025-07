Dekarbonizasyona Yönelik Büyük Yatırımlar Geliyor

Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization-IMO) Nisan ayında net sıfır emisyonlu denizcilik yakıtlarına ilişkin yeni düzenlemeleri onayladı. Bu düzenlemelerin Ekim ayında kabul edilmesi bekleniyor. Bu kapsamda, dekarbonizasyona yönelik yatırım çağrıları giderek artıyor.

Monaco’da 8 Haziran’da düzenlenen Mavi Ekonomi Finans Forumu’nda, IMO Genel Sekreteri Sayın Arsenio Domınguez “Yalnızca düzenlemeler yeterli olmaz. Teknolojik gelişmeye ve alternatif yakıtlara ihtiyacımız var. Bu sadece yatırımla gerçekleşebilir. Bu süreç, denizcilik sektörünün tamamen dönüşümüdür. Bu dönüşümü birlikte gerçekleştirmek için ekosistemler oluşturulması gerekmektedir” diye açıkladı.

Söz konusu yatırımlar, gemilerin her yıl tükettiği 350 milyon ton yakıtın yerini alabilecek kadar fazla miktarda alternatif yakıt üretimini ve bu sistemin sorunsuz bir şekilde büyütülmesini kapsıyor. Dünya genelindeki limanlara uğrak yapan gemilere temiz enerji sağlanabilmesi için liman altyapısının ve yakıt ikmal operasyonlarının da güvenli bir şekilde yenilenmesi gerekiyor. Proaktif yaklaşım benimseyenler şimdiden harekete geçmiş durumda. Dünya Denizcilik Konseyi’ne göre, mevcut durumda en az 200 adet konteyner gemisi sıfır veya sıfıra yakın emisyonlu yakıtlarla (Zero or Near Zero-ZNZ) çalışabilecek donanımda. Ayrıca, konteyner gemileri ve araç taşıyan gemiler için yeni siparişlerin yaklaşık %80’i hibrit sevk sistemli olacak şekilde veriliyor.

“Muazzam Bir Yatırım Fırsatı”

Dünya Denizcilik Konseyi Başkanı Joe Kramek “Büyük yolcu gemisi sektörü dekarbonizasyona 150 Milyar ABD Doları tutarında yatırım yaptı. Ulaşım sektörü için eşi benzeri görülmemiş bir durum. Ama yakıt arzına ihtiyacımız var. Bu, muazzam bir yatırım fırsatı” ifadelerini kullandı.

“IMO Net Sıfır Çerçevesi” olarak bilinen yeni düzenlemeler paketi; denizcilik yakıtlarının sera gazı (Greenhouse Gas-GHG) yoğunluğunu sınırlayan küresel bir yakıt standardı ve gemilerden kaynaklanan GHG emisyonlarının fiyatlandırılması olmak üzere iki yönlü bir yaklaşımı benimsiyor. Bahse konu düzenlemeler, yakıt üreticilerine net bir talep sinyali gönderirken, düşük ve sıfır emisyonlu çözümleri erken benimseyerek risk alan “öncü” denizcilik şirketlerini ödüllendirmektedir. Bu şirketler daha sonra deneyim ve uzmanlıklarını başka şirketlerle paylaşabilecek.

IMO Net Sıfır Çerçevesi, daha önce IMO tarafından kabul edilen, enerji verimliliği yüksek gemi tasarımlarını, operasyonel iyileştirmeleri ve karbon yoğunluğu derecelendirmelerini geliştirmeye yönelik tedbirlerle birlikte yürütülmektedir. Bu düzenlemeler her beş yılda bir gözden geçirilecek olup emisyon sınırları zamanla daha katı hale getirilecek.

IMO Genel Sekreteri söz konusu düzenlemelerin okyanus ötesi sefer yapan tüm ticari gemiler için bayraklarına bakılmaksızın bağlayıcı ve zorunlu olacağını vurguladı. Yaklaşık yarım milyon denizcinin 2030 yılına kadar yeniden eğitilmesini gerektirecek olan bu dönüşüm, eğitim alanında da etkili olacak. Aynı zamanda, yakıtların güvenli ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak üzere güvenlik önlemlerinin de kapsamlı bir şekilde güncellenmesi gerekiyor.

Halihazırda üzerinde anlaşmaya varılmış küresel taahhütlerin uygulanması ve somut eylemlere odaklanılmasına yönelik uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunan Dominguez “Artık taahhütlerden uygulamaya geçme zamanı. IMO olarak biz bunu on yılı aşkın süredir yapıyoruz. Ekim ayında bunu bir kez daha göstereceğiz ve çalışmalarımıza devam edeceğiz. Dekarbonizasyonun bir maliyeti var. Şimdiye kadar çevreyi kirletmek için para harcadık. Artık hep birlikte onu temizlemek ve gelecek nesiller için sürdürülebilir kılmak adına yatırım yapma zamanı” dedi.

Kaynak: IMO Web Sitesi (https://www.imo.org/en/MediaCentre/Pages/WhatsNew-2269.aspx)

www.virahaber.com