Husiler Bu Hafta Kızıldeniz'de İki Gemi Batırdı

İran destekli Husiler, Hamas hareketini destekledikleri Gazze'deki savaşın başlangıcından bu yana düzenli olarak bu tür saldırılar düzenliyor. Pazar günü Husi isyancılar, Yunanistan'a ait Liberya bandıralı Magic Seas gemisini batırdı. Gemide 22 mürettebat vardı ve hepsi gemi batmadan önce kaçmayı başardı. Husi isyancılar, kaptanın yardım çağrısı ve gemiye nasıl saldırdıklarını da içeren saldırının bir videosunu yayınladı. Ardından Pazartesi günü Husiler, daha da büyük sonuçları olan başka bir saldırı daha gerçekleştirdi. Magic Seas gibi Liberya bayraklı ancak Yunan sahibi Eternety C gemisine saldırdılar. Gemide 25 kişi vardı.

Dün, geminin sahibi denizcilik şirketi üç mürettebat üyesinin öldüğünü ve ikisinin yaralandığını doğruladı. Yaralılardan biri bacağını kaybeden bir Rus elektrikçiydi. Mürettebattan 10 kişi kurtarıldı, ancak geri kalan mürettebatın akıbeti henüz belli değil. Yemen'deki ABD Büyükelçiliği, Husilerin birçok mürettebatı kaçırdığını ve serbest bırakılmalarını talep ettiğini açıkladı.

Husiler, Kasım 2023'ten bu yana Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde yaklaşık 70 gemiye füzeler, İHA'lar ve küçük botlarla saldırdı. Bu süre zarfında dört gemiyi batırdılar, beşincisini ele geçirdiler ve yedi mürettebatını öldürdüler.

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