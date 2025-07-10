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Ada Tersanesi’nde Yapay Zekâ Destekli İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi Kuruluyor

Ada Tersanesi’nde Yapay Zekâ Destekli İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi Kuruluyor

İLKFER Grup ile HAVELSAN iş birliğinde geliştirilen yapay zekâ destekli iş sağlığı ve güvenliği sistemi, TK Tuzla Tersanesi’nde başarıyla tamamlandıktan sonra şimdi de Ada Tersanesi’nde kuruluyor.

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HAVELSAN ile geliştirilen sistemin tanıtımı için yapılan toplantıya Askerî Projeler Koordinatörü Adil Erkoç, HAVELSAN’dan Ali Murat Leventoğlu, IT Müdürü Eray Babaoğlu ve İş Geliştirme Müdürü Tunç Taner ile İLKFER Grup yetkilileri katıldı. Toplantının ardından sistemin Ada Tersanesi’ne kurulması için resmi anlaşma imzalandı.

Sistemin temel hedefi; iş yerlerinde güvenliği artırmak ve verimliliği yükseltmek. Kamera görüntülerinin analizine dayalı olarak geliştirilen sistem, aşağıdaki alanlarda otomatik tespit ve uyarı mekanizmaları içeriyor:

  1. Yangın ve duman tespiti

  2. Baret tespiti

  3. Düşme tespiti (yere veya denize)

  4. Alan ihlali tespiti

  5. Kişi sayımı ve yoğunluk tespiti

İLKFER Grup, ayrıca tesis giriş-çıkış güvenliği ve gemi giriş-çıkış kontrolü gibi alanlarda da projeler geliştirmeye devam ettiklerini belirtti. Sistemden faydalanmak isteyen kurum ve kuruluşların kendileriyle temasa geçebileceği ifade edildi.

Vira Haber

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