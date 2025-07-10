TÜRDEF’ten Yangın Felaketlerine Taziye ve Fidan Çağrısı: “Denizin Mavisi Yeşille Güzel”

Türkiye’nin birçok ilinde meydana gelen orman yangınlarının ardından Türkiye Denizcilik Federasyonu (TÜRDEF), kamuoyuna bir açıklama yaparak hayatını kaybeden vatandaşlara başsağlığı diledi, tüm halka geçmiş olsun mesajı iletti ve denizcilik camiasını fidan dikmeye davet etti.

TÜRDEF tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizde yaşanan yangın felaketleri sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımız için taziyelerimizi iletiyor ve tüm halkımıza geçmiş olsun diyoruz.”

“Ülkemizin dört bir yanında meydana gelen yangın felaketlerini tüm halkımız ile birlikte üzülerek takip ediyoruz. Hatay, İzmir, Balıkesir, Kocaeli, Bilecik, Uşak, Manisa, Antalya, Çanakkale illerimizde meydana gelen yangın felaketi can ve mal kayıplarına sebebiyet vermiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, tüm halkımıza başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

“Bir ağacın yetişmesi tıpkı bir insan gibi ortalama 20 yıl sürmektedir. Ağaçlar; gölgesinde serinlediğimiz, tüm canlılara yuva, barınak olup yiyecek ve su sağlarken aynı zamanda bizler için oksijen kaynağıdır. Ağaçların var olmak için insana ihtiyacı yoktur ama bizler ağaçlara, ormanlara ve barındırdığı tüm diğer canlılara muhtacız. Her bir tohumu, fidanı, ağacı muhafaza etmek ve geleceğimiz olan çocuklarımıza daha da fazla sayıları artırarak bırakmak vatandaşlık görevimizdir.”

“Korkunç bir hızla kaybolan maviyi ve yeşili koruma ödevimizi hatırlatır, denizin ancak yeşille, ağaçla güzel olduğunu belirtmek isteriz. Ormanlarımızı korumak için etkin yangın söndürme imkânlarının geliştirilmesini ve var olanı daha da iyi hale getirmenin başlıca ödevimiz olduğunu ifade etmek isteriz. Bir daha böylesi büyük kayıpların yaşanmamasını temenni ediyor, tekrar başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz.”

“Bu çerçevede tüm üye derneklerimizi ve denizcilerimizi kayıplarımızı telafi etmek için fidan dikmeye, her bir ağacı yüz, bin, milyon yapmaya davet ediyoruz.”