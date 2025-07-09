Horoz Lojistik, Deniz Taşımacılığında Hedef Büyüttü

2025 yılının ilk beş ayında 12.000 TEU taşıma hacmine ulaşan şirket, yıl sonu hedefini 25.000 TEU olarak belirledi. Horoz Lojistik Denizyolu Taşımacılığı Grup Başkanı Zeki Doğru, küresel denizyolu taşımacılığındaki gelişmeleri ve şirketin yeni vizyonunu değerlendirdi.

Uzman Kadro ve Dijitalleşme Büyümeyi Tetikledi

Horoz Lojistik’in denizyolu taşımacılığında son dönemde önemli bir büyüme yakaladığını belirten Zeki Doğru, bu başarının arkasında stratejik insan kaynağı yatırımları, güçlü acente ağı ve teknoloji odaklı dönüşümün olduğunu vurguladı. Doğru, “2025’in ilk 5 ayında ulaştığımız 12.000 TEU’luk hacim, Horoz Lojistik’in denizyolu taşımacılığı alanındaki kararlılığının en somut göstergesi. Uzman ekip yapılanmamız, global acente ağımızın etkin kullanımı, müşteriye özel çözümlerimiz ve dijitalleşme yatırımlarımız sayesinde bu ivmeyi yakaladık” dedi.

Hizmet Kalitesinde ve Müşteri Memnuniyetinde Artış

Yeni kurulan denizyolu ekibinin, müşteri ihtiyaçlarına göre uzmanlık bazlı yapılandırıldığını belirten Zeki Doğru, “Her müşteri segmentine özel operasyon ve satış desteği sunuyoruz. Hızlı geri dönüş, şeffaf bilgi paylaşımı ve proaktif operasyon yönetimi sayesinde müşteri memnuniyetinde gözle görülür bir artış sağladık” dedi. Doğru ayrıca, Türkiye genelinde etkinliği artırmak amacıyla İzmir, Mersin ve Ankara’daki şubelerini de uzman ekiplerle yeniden yapılandırarak faaliyete geçirdiklerini vurguladı.

Uzak Doğu, Orta Doğu ve Avrupa Odakta

Horoz Lojistik, 2025 sonunda taşıma hacmini 25.000 TEU seviyesine çıkarmayı hedefliyor. Bu kapsamda Uzak Doğu, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Kuzey Avrupa bölgelerinde özel kontratlarla büyümeye odaklandıklarını söyleyen Doğru, “Lojistik birimlerimizle entegre çalışarak farklı FCL ve LCL çözümleri sunmayı planlıyoruz. Bugüne kadar 40’tan fazla ülkeyle gerçekleştirdiğimiz ithalat ve ihracat yüklemelerimizin kapsamını genişleterek, ülke sayısını artırmayı hedefliyoruz. Alternatif hat seçenekleri, entegre gümrük ve depolama çözümleri, çevre dostu politikalar ve gelişmiş yük takip sistemlerimizle müşterilerimize uçtan uca, sürdürülebilir ve şeffaf lojistik çözümler sunuyoruz” dedi.

Denizyolunda Yeni Dönemin Dinamikleri

Küresel ölçekte denizyolu taşımacılığında sürdürülebilir yakıt kullanımı, yapay zeka destekli rota planlamaları, karbon emisyon raporlaması ve dijital tedarik zinciri platformlarının ön plana çıktığını belirten Zeki Doğru, Türkiye’nin bu dönüşümü yakalaması için gerekli adımları şöyle sıraladı: “Liman altyapılarının güçlendirilmesi, demiryolu ve intermodal bağlantıların geliştirilmesi, gümrük süreçlerinin tam dijital entegrasyonu ve lojistik serbest bölgelerin artırılması, Türkiye’yi bölgesel bir lojistik üssü haline getirecektir.”

Jeopolitik ve Çevresel Risklerle Mücadelede Horoz Lojistik’in Yol Haritası

Denizyolu taşımacılığının jeopolitik krizler, savaşlar ve iklim olayları gibi faktörlerden doğrudan etkilendiğini vurgulayan Zeki Doğru, “Bu tür risklere karşı Horoz Lojistik olarak çoklu güzergâh planlamaları, esnek navlun anlaşmaları ve gerçek zamanlı yük takibi ile operasyonel kırılganlığı en aza indiriyoruz” dedi. Doğru, “Navlun fiyatlarına ilişkin beklentilerini de paylaşan Zeki Doğru, “2025 yılında navlun fiyatlarında dönemsel dalgalanmalar yaşanmasını öngörüyoruz, ancak pandemi dönemindeki gibi sert iniş-çıkışlar beklemiyoruz. Bu süreçte müşterilerimize uzun vadeli kontratlar ve çoklu taşıma rotalarıyla risk yönetimi yapmalarını tavsiye ediyoruz” diye konuştu. Doğru ayrıca, “Horoz Lojistik olarak, çoklu güzergâh senaryoları, gerçek zamanlı yük takibi, armatörlerle zamana yayılmış kontratlar ve piyasa dalgalanmalarının detaylı analizleri sayesinde müşterilerimizin bu tür gelişmelerden minimum şekilde etkilenmesini sağlamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin Rekabet Gücünü Artıracak Dönüşüm

Zeki Doğru, liman altyapısı ve gümrük süreçlerindeki dijitalleşmenin taşıma süreçlerine sağladığı katkıya da dikkat çekti. “Bu dönüşüm sayesinde taşıma süreleri kısalıyor, evrak yükü azalıyor, operasyonel verimlilik artıyor. Türkiye’nin bu alandaki atılımları, uluslararası rekabet gücümüzü ciddi şekilde artırıyor. Biz de Horoz Lojistik olarak, insan kaynağımızı ve teknolojik altyapımızı merkeze alan stratejilerimizle müşterilerimize daha öngörülebilir, şeffaf ve sürdürülebilir lojistik çözümler sunmaya devam ediyoruz” dedi.