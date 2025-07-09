DESAN’da Sac Kesme Töreni Yapıldı

Türkiye’nin köklü tersanelerinden DESAN Tersanesi, Malezya Sahil Güvenlik Komutanlığı (MMEA) için inşa edeceği Çok Maksatlı Sahil Güvenlik Gemisi Projesi’nde üretim sürecine geçti. 9 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenen sac kesme töreniyle birlikte geminin inşasına resmen başlandı. Malezya yetkilileri de törene online olarak katıldı.

DESAN tarafından Türkiye’de inşa edilecek 99 metre uzunluğundaki gemi, 20 Mart 2027 tarihinde Malezya Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim edilecek. Gemi, Malezya Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterindeki en büyük gemi olacak. Türk Loydu tarafından sertifikalandırılacak projede, ASELSAN ve HAVELSAN gibi Türk Savunma Sanayiinin öncü firmalarının katkılarıyla silah sistemleri, elektronik ve muhabere sistemleri, dikey iniş-kalkış yapabilen insansız hava araçları gibi ileri teknoloji bileşenleri entegre edilecek. Bu proje, Türkiye’nin savunma sanayii alanındaki yerli tasarım ve üretim yetkinliğini bir kez daha ortaya koyarken, Malezya’nın deniz güvenliğini artırmayı hedefliyor. Aynı zamanda, Türkiye ve Malezya arasındaki stratejik iş birliğinin derinleşmesine de katkı sunuyor.

DESAN Kaptanoğlu Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk İsmail Kaptanoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bugün burada birlikte gemi inşa sürecine fiilen başlamış olduk. DESAN olarak heyecanlı ve gururluyuz. Bu proje, Türkiye’nin denizcilik ve savunma sanayiinde ulaştığı yetkinliğin önemli bir yansıması olacak. Gemi, sahip olduğu özelliklerle Malezya Sahil Güvenliği için yeni bir kapasite ve yetenek oluşturacak. Aynı zamanda, iki ülke arasındaki yapıcı ve uzun vadeli iş birliğini derinleştirecek. Türkiye’de geliştirilmiş çözümlerin uluslararası alanda tercih edilmesinden ve buna katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz” dedi.