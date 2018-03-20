İDO’nun “İlkbahar Tarifesi” biletleri satışta

İDO, Nisan ayında başlattığı “İlkbahar Tarifesi” ile Avşa, Marmara Adası, Çınarcık ve Esenköy seferlerine start veriyor. 1 Nisan itibarıyla başlayan bahar tarifesi kapsamında ek seferler de belirleyen İDO, erken alım avantajıyla biletleri satışa sundu.

İlkbaharın gelmesiyle birlikte artan hafta sonu şehir dışı kaçamakları ve soluk aldıran deniz seyahatleri, İDO ile keyifleniyor. Misafirlerine hızlı, konforlu, güvenli ve avantajlı yolculuk deneyimi yaşatan İDO, yepyeni İlkbahar Tarifesi kapsamında Bostancı – Yenikapı- Çınarcık- Esenköy, Marmara Adası ve Avşa Adası deniz otobüsü seferleri için Nisan ayında düğmeye basıyor.

İDO'nun Marmara Denizi'ndeki önemli iç turizm merkezlerinden Çınarcık ve Esenköy seferleri ile Avşa ve Marmara Adası seferleri 13 Nisan’da başlayacak. Cuma günü Bostancı-Yenikapı’dan gidiş, pazar günü Esenköy ve Çınarcık'tan dönüş şeklinde gerçekleşecek seferlerin biletleri tek yönde 14 TL; cuma günü Bostancı-Yenikapı’dan gidiş, pazar günü Avşa ve Marmara Adası'ndan dönüş şeklinde gerçekleşecek seferlerin tek yön ücreti ise 46 TL’ den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

İDO; baharda deniz otobüsü ve hızlı feribot seferlerini artırıyor

1 Nisan’dan itibaren Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü ve Yenikapı-Bandırma feribot seferlerini de karşılıklı olarak arttıran İDO’nun tarifesine, her gün saat 12:00’de gidiş, hafta içi ve cumartesi günleri saat 15:30’da dönüş olmak üzere deniz otobüsü seferleri eklendi. Ayrıca cuma ve pazar günleri 18:30 gidiş, 15:30 ve 21:30 dönüş olacak şekilde hızlı feribot seferleri ilave edildi.

Yeni düzenlemeye göre Yenikapı-Yalova hattında cuma ve pazar günleri karşılıklı 23:45 hızlı feribot seferleri ile Pendik-Yalova hattında hafta içi 21:00 seferleri tarifeye dahil edildi. Hafta içi 07:00-12:00 ve 14:00-20:00 saatleri arasında saat başı seferlerin yer alacağı tarifeye 21:00 seferinin eklenmesiyle sefer sayısı karşılıklı 28’e çıkarılıyor.

İlkbahar Tarifesi kapsamındaki seferlere ait biletler, erken alınmaları durumunda avantajlı fiyatlarla satın alınabilecek.

Vira Haber