ABD’nin 6’ncı Filo’su Yunan Adası’nda

Türkiye’yi çevreleyen denizlerde gerçekleştireceği faaliyetler tartışma konusu olan ABD Donanması’nın 6. Filo’su, mart ayı başından bu yana bölgede bulunuyor. Filoya bağlı bir gemi, Yunanistan’ın Ege’deki Siros Adası’nı ziyaret ediyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, ABD’nin görevden alınan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın eski CEO’su olduğu ExxonMobil’e ait geminin Akdeniz’de gerçekleştireceği doğalgaz ve petrol sondaj çalışmasını Türkiye’nin olası saldırılarından korumak amacıyla, ABD Donanması 6. Filo’sunun Akdeniz’e sevk edildiğini ileri sürmüş, 6. Filo yetkilileri bu iddiayı yalanlamıştı.

6. Filo’ya bağlı unsurların bir bölümü İsrail’de Juniper Cobra 2018 tatbikatına katılırken, filonun diğer unsurları Karadeniz’e geçmişti. İsrail’e yönelen Wasp sınıfı amfibik gemi USS Iwo Jima (LHD 7), 26. Deniz Piyade Birliği ile 4. Amfibik (PHIBRON) Filo 6 Mart’ta İsrail kıyılarına ulaştı. Bu unsurlar halen İsrail’in Hayfa Limanı’nda bulunuyor.

Vira Haber