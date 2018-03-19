Rusya, ABD’nin burnunun dibine girmiş

Rusya Savunma Bakanlığı’nın resmi yayın kuruluşu Zvezda ( Yıldız) Televizyonuna konuşan bir Rus komutanın ifadesine göre Rus nükleer denizaltısı ABD deniz üssü yakınlarında askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Rusya’nın elinde bulunan Proje 971 Shchuka-B sınıfı (NATO Çağrı kodu Akula) nükleer denizaltılarının ele alındığı bir programda konuşan denizaltı filosu Komutanı Sergey Starshinov denemeyi açıkladı. Starshinov, “Görev tamamlandıktan sonra denizaltılar belirlenen noktada okyanus yüzeyine çıktı ve üsse geri döndü” dedi.

Denizaltıların tespit edilip edilmediğine ilişkin bir soruya Starshinov, “Bizim hedefimiz budur. Fark edilmeden gelmek ve gitmek” Subay ABD kıyılarına yeterince yaklaştıklarını ancak uluslararası tarafsız sularda kaldıklarını, ABD’nin deniz sınırlarını aşmadıklarını kaydetti.

Sovyet Bilimadamlarının Soğuk Savaş döneminde balina ve köpekbalığı inceleyerek tasarladığı Akula sınıfı denizaltılar düşük akustik iz seviyesi ve 600 metre derinliğe inebilmesiyle tanınıyor.

Vira Haber