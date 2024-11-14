İDO’nun Şehit Aileleri ve Gaziler için Anlamlı Daveti

Yalova İDO iskelesindeki İskele Cafe Lounge’da gerçekleşen etkinlikte 200’e yakın şehit ailesi, gaziler ve protokol üyeleri bir araya geldi.

Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Garnizon Komutanı M. Tahir Güncüoğlu, İl Jandarma Komutanı Ercan Altın, İl Genel Meclis Üyesi Hasan Soygüzel ve çeşitli kurum müdürlerinin de katıldığı etkinlikte, kahraman şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatan aileler ve gaziler, İDO’nun samimi misafirperverliğiyle ağırlandı. İskele Cafe Lounge’un eşsiz deniz manzarası eşliğinde sunulan kahvaltıda duygusal anlar yaşanırken, İDO'nun bu örnek davranışı, Yalova’nın önde gelen tüm resmî kurumları tarafından takdirle karşılandı.

Yalova Valisi’nden İDO’ya Özel Teşekkür

Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, organizasyonun sonunda İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan’a Türk Bayrağı altında Atatürk portresi ve imzası bulunan özel bir hediye takdim etti. Vali Kaya, İDO’nun şehit aileleri ve gazilere gösterdiği bu anlamlı ilgi ve duyarlılığın tüm markalara ilham verecek nitelikte olduğunu belirterek, “İDO’nun bu kıymetli katkısı, toplumumuzda birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren örnek bir davranıştır,” dedi.

Kahvaltının ardından şehit aileleri ve gaziler, etkinlikten büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek günlerini keyifle noktaladılar. İDO’nun ev sahipliğinde gerçekleşen bu anlamlı buluşma, toplumsal sorumluluğa verdiği önemi bir kez daha ortaya koyarak, şehit aileleri ve gazilere moral kaynağı oldu.

Vira Haber