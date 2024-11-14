Rixos Sailing Cup 2024 Yelken Yarışı: Göcek’te Rüzgarla Yarış Başladı

11 ülkeden 52 tekne ve 386 yelken sporcusunun bir araya geldiği bu uluslararası organizasyon, hem yerel hem de küresel çapta deniz tutkunlarının ilgisini çekiyor. Ünlü isimlerin katılımıyla dikkat çeken etkinlikte, Metin Hara ve Nilperi Şahinkaya gibi isimler de yelken açarak heyecanı artırıyor.

Türkiye’nin önde gelen yelken etkinliklerinden Rixos Sailing Cup, bu yıl 9. kez, Fethiye’nin göz alıcı kıyılarında yelken tutkunlarını bir araya getiriyor. Göcek’in Akdeniz’in en özel yat destinasyonlarından biri olarak kabul edilen koylarında başlayan bu uluslararası yarış, 12-15 Kasım tarihleri arasında 11 ülkeden 52 tekne ve 386 denizciyi ağırlıyor. Rixos Sailing Cup 2024, yalnızca bir yelken yarışı değil; deniz kültürüne duyulan sevgiyi, doğayla iş birliği içinde yapılan sporların ruhunu ve denizciliğin incelikli kültürünü kutlayan bir festival olarak dikkat çekiyor.

Metin Hara ve Nilperi Şahinkaya gibi ünlülerin de yer aldığı bu etkinlik, yelken sporunun çevreyle uyumlu yanını gözler önüne sererken, geniş bir kitleye hitap eden bir spor festivali niteliği taşıyor. Tüm doğa ve deniz tutkunlarını buluşturan Rixos Sailing Cup, ülkemizin zengin denizcilik mirasını tanıtmayı amaçlıyor.

Yelken sporunun Türkiye’deki tarihi, etkinliğin ev sahipliği yaptığı parkurlar ve ünlü katılımcıların doğa sevgisini dile getirdiği açıklamalarla bu yılki yarış daha da anlam kazanıyor. Rixos Sailing Cup 2024, denizin rüzgarla buluştuğu eşsiz bir deneyim sunmaya devam ediyor.

Yelken sporunun ülkemizdeki köklü geçmişi, 1957 yılında kurulan Yelken Federasyonu ile daha da güçlenmiş; uluslararası arenada birçok başarıya imza atılmış ve Türkiye’de çeşitli yelken yarışlarına ev sahipliği yapılmıştır. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz, hem coğrafi avantajları hem de deniz sporlarına olan ilgisiyle, yelken sporunun yaygınlaşmasına katkıda bulunuyor.

GÖCEK: AKDENİZ’İN ÖZEL YAT DESTİNASYONU

Rixos Sailing Cup, yelken sporuna gönül verenleri ve izleyicileri, Türkiye’nin en özel yat destinasyonlarından biri olarak kabul edilen Göcek’te buluşturuyor. Akdeniz’in cazibesiyle deniz sporlarının merkezi haline gelen Göcek, aynı zamanda yelken sporu için en uygun parkurlardan biri olarak biliniyor. İzleyiciye açık alanlarda gerçekleşen yarışlar, sporseverlere Göcek’in doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı sunarken, 7’den 70’e geniş bir kitleye hitap etmesiyle yelken sporunun büyüleyici atmosferini gözler önüne seriyor.

METİN HARA’DAN YELKEN SPORU VE ÇEVRE ÜZERİNE DUYGUSAL BİR BAKIŞ

Rixos Sailing Cup’a katılan ünlü isimlerden Metin Hara, yelken sporunun çevreyle uyumlu yanını vurgulayarak, bu tür sporların insan ve doğa arasındaki ilişkiyi nasıl güçlendirdiğine dikkat çekti: “Çevreye zarar vermemek, belki de benim için bu sporun en önemli kısmı. Çünkü bu konularda çok hassasım. 20 yıldan fazladır vejetaryenim ve tüketimimi doğaya uyumlu şekilde dengelemeye çalışıyorum. Doğayla iş birliği yapılan sporlar, doğayı sömüren sporlara göre insanı daha iyi hissettiriyor. İster bir dağdan aşağı kayarken ister suyun üstünde olsun, doğayı hissetmek ve onunla savaşmak yerine iş birliği yapmak gerektiğine inanıyorum. İnsanların doğayla iş birliği hâlinde her şeyi bulabileceğini düşünüyorum ve vizyonumuzu bu konuda geliştirmemiz gerekiyor. Yelken sporunun denizcilik kültürü de oldukça değerli: Kibarlık, eğlence tarzı, misafir etme ve misafir edilme adabı gibi değerler insanlık adına çok önemli. Ülkemizde de turizmin sadece yeme-içme veya oryantal unsurlardan ibaret olmadığını, Türk insanının ne kadar renkli olduğunu göstermek için bu tür etkinliklere ihtiyacımız var.”

Metin Hara’nın ifadeleri, Rixos Sailing Cup’ın yalnızca bir yarıştan ibaret olmadığını; doğayla barış içinde yapılan sporların insana kazandırdığı etik ve insani değerleri de öne çıkardığını gözler önüne seriyor.

YELKEN SPORUNUN GELİŞEN PARKURLARI

Türkiye’de yelken sporunun gelişmesi için pek çok yeni parkur belirlenmiş durumda. Geleneksel olarak İstanbul Kalamış koyu, Caddebostan, Boğaz, İzmir Karşıyaka, Çeşme Ilıca Körfezi, Bodrum, Marmaris ve Göcek gibi sahil şeritlerinde düzenlenen yarışlar, aynı zamanda Foça, Samsun, Çanakkale, Sinop, Ayvalık, Tekirdağ, Altınoluk, Burhaniye ve Bandırma gibi yeni parkurlarla da genişletiliyor. Bu sayede yelken sporu, ülke genelinde daha fazla kişiye ulaşıyor.

GÖCEK’TE BİR SPOR FESTİVALİ: RİXOS SAİLİNG CUP 2024

Rixos Sailing Cup, yelken sporunun yanı sıra Göcek’in doğal güzellikleri, deniz ve doğayla iç içe yapılacak etkinliklerle adeta bir spor festivali niteliği taşıyor. Rüzgarın ve denizin uyumuna eşlik eden renkli yelkenler, katılımcılar için unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Vira Haber