İDO’nun yeni reklam ajansı Renee oldu

İDO, dijital reklam ve pazarlaması için çözüm ortağı olarak Renee reklam ajansı ile ilerleyecek.Ulusal ve uluslararası iş ortaklarına marka stratejisi geliştirme ve yaratıcı reklam hizmeti veren Renee reklam ajansı, yeni iş birliği kapsamında İDO‘nun kreatif çalışmalarından sorumlu olacak. Renee reklam ve tasarımda etkileyici hikayeler aktarmak için tüketici davranışları, tasarım ve teknolojiden faydalanan bir ajans. İDO’nun reklam partnerliğini üstlenen Renee’nin portföyünde Beşiktaş Belediyesi, Civil, BSG, Kavram Okulları ve Elle Ayakkabı gibi markalar yer alıyor.

Vira Haber