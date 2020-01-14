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Türk Deniz Grubu'ndan geçiş eğitimi

Türk Deniz Grubu'ndan geçiş eğitimi

TCG Göksu ve TCG Gökova, İtalyan Fırkateyni ile birlikte Orta Akdeniz'de geçiş eğitimi icra etti.

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Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Göksu ve TCG Gökova'dan oluşan Türk Deniz Görev Grubu, Akdeniz Kalkanı Harekatı'na iştirak ederek İtalyan ITS GRECALE Fırkateyni ile birlikte Orta Akdeniz'de geçiş eğitimi icra etti.

Vira Haber

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