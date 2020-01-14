Türk Deniz Grubu'ndan geçiş eğitimi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Göksu ve TCG Gökova'dan oluşan Türk Deniz Görev Grubu, Akdeniz Kalkanı Harekatı'na iştirak ederek İtalyan ITS GRECALE Fırkateyni ile birlikte Orta Akdeniz'de geçiş eğitimi icra etti.

Vira Haber