İDO’ya, uluslararası 4 kurumdan 6 farklı ödül

İDO’nun 2017 yılı Faaliyet Raporu, tasarım konusunda en prestijli ödül programlarından Red Dot, ‘Faaliyet Raporları Oscarı’ olarak bilinen ARC Ödülleri, dünyanın en itibarlı iletişim platformlarından Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi (LACP) ve global iş dünyasının en saygın ödül programlarından Stevie tarafından 6 ayrı kategoride ödüle layık görüldü.

İDO, misafirlerine keyifli, konforlu ve avantajlı yolculuk deneyimi sunmanın yanında hizmet kalitesi ve özenli çalışmalarını aktardığı faaliyet raporu ile uluslararası arenada ödüller kazanmayı sürdürüyor.

2004 yılından bu yana hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada 50’den fazla tasarım ödülünü kucaklamış tasarım ekibi Graffiti ile birlikte hazırlanan İDO faaliyet raporu, tasarım dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Red Dot Ödülü’nün sahibi oldu. Ödüle layık görülen tasarım, Red Dot 2018 Tasarım Yıllığı’nda yer almanın yanı sıra Red Dot Tasarım Müzeleri’nde de sergilecek. Ayrıca İDO, ARC Ödülleri’nde Kapak Tasarımı ve İç Tasarım Kategorilerinde altın ödülü kucaklarken, Geleneksel Olmayan Faaliyet Raporu Kategorisinde onur ödülüne layık görüldü. İDO bunlarla birlikte Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi (LACP)’nde Taşımacılık ve Lojistik Kategorisinde altın ödül ile dünyanın en itibarlı ödül programlarından Stevie Ödülleri’nde Baskı Kategorisinde en iyi faaliyet raporları arasında gümüş ödül aldı. İDO toplamda, global ölçekte 4 ayrı ödül programından 6 farklı ödül kazanmış oldu.

İDO, her yıl dünya genelinde binin üzerinde şirketin faaliyet raporları ile katıldığı LACP’ta, geçtiğimiz yıllarda da kendi sektörü içinde dünyanın en iyisi olduğunu ispatlamıştı. Bu yılda 100 üzerinden 98 puan alarak altın ödülün sahibi oldu. Ayrıca Avrupa, Orta Asya ve Afrika bölgesini kapsayan “Bölgesel En İyi 80 Faaliyet Raporu” sıralamasında 39’uncu olan İDO, Türkiye’den yarışmaya katılan tüm şirketler arasında ‘En İyi 20’de yer aldı.

Vira Haber